DAZN-kijkers missen twee goals live door storing

DAZN-kijkers missen twee goals live door storing
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de Challenger Pro League konden abonnees van DAZN vanavond eventjes geen livebeelden volgen. Dinsdagavond stonden drie wedstrijden op het programma, maar door een technische storing bleef het scherm enkel reclame uitzenden.

Drukke speeldag zonder beelden

Op het programma stonden Olympic Charleroi tegen Lommel, Beerschot tegen Jong Gent en Lierse tegen Kortrijk. Voor de fans van 1B was het een belangrijke avond, maar de uitzendingen kwamen niet tot in de huiskamers.

De wedstrijden waren al begonnen toen de problemen zich voordeden, waardoor cruciale fases en doelpunten gemist werden. De storing zorgde voor veel reacties op sociale media.

Supporters die via het platform wilden kijken, uitten hun frustratie omdat zij geen toegang hadden tot de livebeelden. Het incident trof alle drie de wedstrijden tegelijk, waardoor de impact groot was.

Reactie van DAZN

Het bedrijf reageerde snel op de klachten. “We zijn ons bewust van het voorval en proberen dit zo snel mogelijk op te lossen! Alvast bedankt voor het geduld en excuses voor het ongemak.”

Lees ook... Challenger Pro League: dit zijn de doelpuntenmakers van vanavond
De onderbreking duurde uiteindelijk twintig minuten. Pas daarna konden de kijkers opnieuw aansluiten bij de wedstrijden. Tegen die tijd waren al meerdere doelpunten gevallen, namelijk twee goals in het duel tussen Charleroi en Lommel.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Olympic Charleroi
Lommel SK

Meer nieuws

Challenger Pro League: dit zijn de doelpuntenmakers van vanavond

Challenger Pro League: dit zijn de doelpuntenmakers van vanavond

21:56
'Zweedse Irakees wil aandelen in Belgische profclub overnemen ... als hij zelf mag meespelen'

'Zweedse Irakees wil aandelen in Belgische profclub overnemen ... als hij zelf mag meespelen'

17:10
De komende weken een kans voor Anderlecht-jongeling, die twijfelt aan zijn toekomst bij de club

De komende weken een kans voor Anderlecht-jongeling, die twijfelt aan zijn toekomst bij de club

21:40
Dit doen Aster en Lize met Kerstmis en Nieuwjaar De derde helft

Dit doen Aster en Lize met Kerstmis en Nieuwjaar

21:20
"Er zijn mogelijkheden": is dit de beste optie voor Hayen om trainer te worden?

"Er zijn mogelijkheden": is dit de beste optie voor Hayen om trainer te worden?

21:00
OFFICIEEL Genk heeft beet: "Enorme drive en winnaarsmentaliteit"

OFFICIEEL Genk heeft beet: "Enorme drive en winnaarsmentaliteit"

20:20
1
DONE DEAL: Gewezen sterkhouder STVV trekt naar ... Ajax Amsterdam

DONE DEAL: Gewezen sterkhouder STVV trekt naar ... Ajax Amsterdam

20:10
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/12: Fink - Hayen - Simons

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/12: Fink - Hayen - Simons

19:20
Kan Club Brugge de Youth League winnen? Jonas De Roeck legt het uit

Kan Club Brugge de Youth League winnen? Jonas De Roeck legt het uit

19:40
OFFICIEEL Cercle haalt ontslagen trainer van Club Brugge binnen

OFFICIEEL Cercle haalt ontslagen trainer van Club Brugge binnen

20:00
2
Jeugdproduct Club Brugge maakt indruk bij KV Kortrijk: "Van niemand bang"

Jeugdproduct Club Brugge maakt indruk bij KV Kortrijk: "Van niemand bang"

13:15
Wie van de drie? Naast Hayen wordt ook deze Belg uitgenodigd door Genk

Wie van de drie? Naast Hayen wordt ook deze Belg uitgenodigd door Genk

19:20
'Beerschot-icoon Hernan Losada staat dicht bij opvallende nieuwe uitdaging'

'Beerschot-icoon Hernan Losada staat dicht bij opvallende nieuwe uitdaging'

14:30
Toppers voor Vergoote en Lambrechts - wie fluit de match van jouw favoriete club?

Toppers voor Vergoote en Lambrechts - wie fluit de match van jouw favoriete club?

19:00
OFFICIEEL: STVV neemt afscheid van woelwater

OFFICIEEL: STVV neemt afscheid van woelwater

18:30
4
Geen contractverlenging voor Mignolet? 37-jarige doelman staat voor moeilijke keuze

Geen contractverlenging voor Mignolet? 37-jarige doelman staat voor moeilijke keuze

18:40
De meest "invloedrijke" Belg in de geschiedenis van het voetbal... leeft van 2000 euro per maand

De meest "invloedrijke" Belg in de geschiedenis van het voetbal... leeft van 2000 euro per maand

18:00
'Belgische teams gaan concurrentie aan met Swansea, Stoke City, Turkse en Spaanse clubs'

'Belgische teams gaan concurrentie aan met Swansea, Stoke City, Turkse en Spaanse clubs'

18:20
KAA Gent niet akkoord met schorsing: haalt ex-Bruggeling de Slag om Vlaanderen?

KAA Gent niet akkoord met schorsing: haalt ex-Bruggeling de Slag om Vlaanderen?

17:40
3
Ilay Camara spreekt met een zwaar hart na drama

Ilay Camara spreekt met een zwaar hart na drama

17:20
Nicky Hayen en Mark Van Bommel? KRC Genk zou wel eens héél opvallende keuze kunnen maken

Nicky Hayen en Mark Van Bommel? KRC Genk zou wel eens héél opvallende keuze kunnen maken

17:00
'KAA Gent slaat terug en haalt pion met verleden bij Club Brugge in huis'

'KAA Gent slaat terug en haalt pion met verleden bij Club Brugge in huis'

16:30
🎥 Thibaut Courtois grijpt naast trofee ... en wat een doelpunt voor Puskas Award!

🎥 Thibaut Courtois grijpt naast trofee ... en wat een doelpunt voor Puskas Award!

16:00
1
Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge"

Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge"

15:30
20
Na de ongerustheid over Doku: meer duidelijkheid over onbeschikbaarheid van winger

Na de ongerustheid over Doku: meer duidelijkheid over onbeschikbaarheid van winger

15:15
De eerste woorden van Fellaini bij ... Charleroi: "Mijn verleden bij Standard?"

De eerste woorden van Fellaini bij ... Charleroi: "Mijn verleden bij Standard?"

15:00
2
Het is niet enkel Thorsten Fink zijn schuld... Waar Dimitri De Condé zich stevig op miskeken heeft bij Genk

Het is niet enkel Thorsten Fink zijn schuld... Waar Dimitri De Condé zich stevig op miskeken heeft bij Genk

14:40
1
Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens'

Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens'

14:20
2
Na proces van '700 miljoen euro': dit moet PSG ophoesten aan Kylian Mbappé

Na proces van '700 miljoen euro': dit moet PSG ophoesten aan Kylian Mbappé

14:00
Zware tegenvaller voor Anderlecht én speler

Zware tegenvaller voor Anderlecht én speler

13:30
De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag)

De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag)

13:00
4
Waar komt de metamorfose van Antwerp vandaan? Goots lijkt het te weten: "Het marcheert ongelooflijk"

Waar komt de metamorfose van Antwerp vandaan? Goots lijkt het te weten: "Het marcheert ongelooflijk"

12:40
4
Davy Roef prikt zeer stevig richting Ivan Leko

Davy Roef prikt zeer stevig richting Ivan Leko

11:50
Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal"

Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal"

12:20
4
Wat richting KAA Gent? Club Brugge komt met update over onfortuinlijke speler

Wat richting KAA Gent? Club Brugge komt met update over onfortuinlijke speler

12:00
5
Anderlecht-uitblinker waar nog véél rek op zit: onmisbaar geworden

Anderlecht-uitblinker waar nog véél rek op zit: onmisbaar geworden

11:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 18
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-2 Lommel SK Lommel SK
Lierse SK Lierse SK 0-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-2 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 17/12 RWDM Brussels RWDM Brussels
RSCA Futures RSCA Futures 17/12 Francs Borains Francs Borains
Jong Genk Jong Genk 17/12 SK Beveren SK Beveren
Luik FC Luik FC 18/12 KSC Lokeren KSC Lokeren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 18/12 Eupen Eupen

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over OFFICIEEL: STVV neemt afscheid van woelwater pinantie pinantie over DAZN-kijkers missen twee goals live door storing Johnnie Walker Johnnie Walker over Leko vertrok via opstapclausule en niét met afkoopsom bij KAA Gent, maar... wie gaat dat bedrag betalen? stephen king stephen king over OFFICIEEL Cercle haalt ontslagen trainer van Club Brugge binnen Shake spier Shake spier over Verrassende wending? Antwerp denkt aan speler van kampioenenploeg als versterking Jimmmmm Jimmmmm over OFFICIEEL Genk heeft beet: "Enorme drive en winnaarsmentaliteit" FCB vo altijd FCB vo altijd over Weeral de held van de avond: Senne Lammens houdt 41-jarig record staande Frosties Frosties over Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge" CCpl CCpl over Lierse SK - KV Kortrijk: 0-0 FCB vo altijd FCB vo altijd over De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag) Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved