DAZN-kijkers missen twee goals live door storing

In de Challenger Pro League konden abonnees van DAZN vanavond eventjes geen livebeelden volgen. Dinsdagavond stonden drie wedstrijden op het programma, maar door een technische storing bleef het scherm enkel reclame uitzenden.

Drukke speeldag zonder beelden

Op het programma stonden Olympic Charleroi tegen Lommel, Beerschot tegen Jong Gent en Lierse tegen Kortrijk. Voor de fans van 1B was het een belangrijke avond, maar de uitzendingen kwamen niet tot in de huiskamers.

De wedstrijden waren al begonnen toen de problemen zich voordeden, waardoor cruciale fases en doelpunten gemist werden. De storing zorgde voor veel reacties op sociale media.

Supporters die via het platform wilden kijken, uitten hun frustratie omdat zij geen toegang hadden tot de livebeelden. Het incident trof alle drie de wedstrijden tegelijk, waardoor de impact groot was.

Reactie van DAZN

Het bedrijf reageerde snel op de klachten. “We zijn ons bewust van het voorval en proberen dit zo snel mogelijk op te lossen! Alvast bedankt voor het geduld en excuses voor het ongemak.”

Lees ook... Challenger Pro League: dit zijn de doelpuntenmakers van vanavond›

De onderbreking duurde uiteindelijk twintig minuten. Pas daarna konden de kijkers opnieuw aansluiten bij de wedstrijden. Tegen die tijd waren al meerdere doelpunten gevallen, namelijk twee goals in het duel tussen Charleroi en Lommel.