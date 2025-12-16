OFFICIEEL Cercle haalt ontslagen trainer van Club Brugge binnen

OFFICIEEL Cercle haalt ontslagen trainer van Club Brugge binnen
Foto: © photonews

Cercle Brugge heeft een wijziging doorgevoerd in de technische staf. Keeperstrainer Stefan Toonen, sinds 2022 actief bij de vereniging, verlaat groen-zwart. Zijn plaats wordt ingenomen door Wouter Biebauw, die na zijn loopbaan als profdoelman ervaring in het trainersvak opdeed bij Club Brugge.

Loopbaan en ervaring

Biebauw verdedigde tijdens zijn carrière het doel van KV Mechelen, KV Oostende, KSV Roeselare en Beerschot. Na zijn actieve periode stapte hij in het trainersvak. Bij Club Brugge werkte hij eerst met de beloften en later ook met de A-kern. Tijdens die periode maakte hij deel uit van een staf die de landstitel, de Beker van België en de Supercup wist te winnen.

Hij werd vorige week samen met Nicky Hayen ontslagen bij Club Brugge. Cercle benadrukt dat Toonen de afgelopen seizoenen een belangrijke bijdrage leverde en bedankt hem voor zijn inzet. De vereniging wenst hem succes in zijn verdere loopbaan.

Nieuwe rol bij Cercle

Technisch directeur Luciano Murchio lichtte de keuze voor Biebauw toe. “Ik ben erg blij om Wouter te mogen verwelkomen bij het team. Hij brengt ervaring op het hoogste niveau, een sterke werkethiek, een moderne visie en een duidelijke persoonlijkheid mee. Hij zal een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de ploeg en onze doelmannen”, klinkt het in een mededeling aan onze redactie.

Hij gaf aan dat de positie van keeperstrainer door de vereniging werd gezien als een domein waar verandering noodzakelijk was. “Deze positie hebben we geïdentificeerd als een domein waarin een verandering nodig was om als vereniging een volgende stap te zetten. We zijn ervan overtuigd dat Wouter zowel op korte termijn een directe impact zal hebben, als mee zal bouwen aan onze langetermijnvisie en -doelstellingen.”


Met de komst van Biebauw wil Cercle Brugge de ontwikkeling van zijn doelmannen verder versterken. De vereniging ziet in hem een trainer die zowel sportieve resultaten kan ondersteunen als bijdragen aan de bredere ambities van de vereniging.

