Wie van de drie? Naast Hayen wordt ook deze Belg uitgenodigd door Genk

Wie van de drie? Naast Hayen wordt ook deze Belg uitgenodigd door Genk
KRC Genk nam deze week afscheid van Thorsten Fink. Het bestuur is intussen volop bezig met de zoektocht naar een opvolger. Daarbij zijn meerdere namen naar voren geschoven, waaronder Nicky Hayen en Timmy Simons.

Kandidaten op de shortlist

Volgens de informatie van Het Belang van Limburg staat er een shortlist van drie trainers. Maandag werd al contact gelegd met Nicky Hayen, die kort daarvoor definitief zijn periode bij Club Brugge afsloot. Hayen werd een week geleden ontslagen en is nu beschikbaar voor nieuwe uitdagingen.

Naast Hayen werd ook Timmy Simons benaderd, zo schrijft de krant. De 49-jarige oud-international bouwde een lange carrière uit bij Diest, Lommel, Club Brugge, PSV en Nürnberg.

Na zijn spelersloopbaan werkte hij als assistent bij Club Brugge en Zulte Waregem, waarna hij hoofdtrainer werd bij Zulte Waregem, FC Dender en Westerlo. De voorbije maanden was hij actief als analist op televisie.

Tijdelijke oplossing en vooruitblik

De naam van een derde kandidaat is nog niet bekendgemaakt, mogelijk gaat het om een buitenlander. Voorlopig neemt Domenico Olivieri de leiding over de ploeg. Hij zal vrijdag tegen Charleroi de coaching verzorgen en mogelijk ook de thuiswedstrijd tegen Club Brugge op tweede kerstdag. Dat duel zou een bijzonder debuut kunnen worden indien Hayen of Simons tegen dan al officieel aangesteld is.

De nieuwe coach krijgt de kans om zijn eigen accenten te leggen vanaf 6 januari. Dan vertrekt de ploeg voor een winterstage naar Marbella, waar de basis wordt gelegd voor de tweede seizoenshelft.

