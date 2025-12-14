KAA Gent KAA Gent
0-2
Antwerp Antwerp
gntKAA Gent
antAntwerp
0-1
30' Gyrano Kerk
0-2
83' Anthony Valencia (Vincent Janssen)
Datum: 14/12/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 18
Antwerp stoomt door onder nieuwe coach Oosting, primeur voor De Mil levert nederlaag op
Foto: © photonews

De eerste wedstrijd onder Rik De Mil is een grote teleurstelling geworden voor KAA Gent. Royal Antwerp FC doet dan weer een prima zaak in het klassement en mag stilaan ook gaan dromen van de Champions' Play-offs.

Royal Antwerp FC is heel goed bezig sinds het een nieuwe coach heeft na het ontslag van Stef Wils. En die Oosting geloofde dan ook logischerwijze in de manschappen van vorige week: geen wissels, dezelfde elf tussen de lijnen.

Ook Rik De Mil begon bij KAA Gent met dezelfde elf als Ivan Leko tijdens diens laatste wedstrijd. Was het nog te kort om eigen accenten te leggen of gewoon de keuze voor de beste elf spelers van dit moment? Dat is voer voor de persconferentie achteraf.

Van Der Heyden geeft 0-1 weg aan Kerk

KAA Gent liet op zich wel wat zien, zeker in de tweede helft. Vooral Kanga kwam een paar keer in de buurt van Thoelen, maar echt grote kansen waren er zelden bij. Daarvoor toonden de Buffalo's misschien gewoon te weinig kwaliteit.

Was Antwerp dan zoveel beter of echt indrukwekkend? Neen, ook niet echt. Op het halfuur kwamen ze op voorsprong, maar daar moesten ze eigenlijk de thuisploeg voor danken. Van Der Heyden speelde simpel in, Kerk profiteerde meteen en maakte er zelfs 0-1 van.



Na de pauze was het voor de bezoekers vooral in de omschakeling te doen. Valencia kreeg daarbij een viertal kansen en pas bij de laatste kon hij de boeken helemaal dichtdoen voor de thuisploeg: 0-2 op tien minuten van het einde.

Antwerp blijft de overwinningen opstapelen onder Oosting

Gent probeerde wel, maar het ontbrak aan daadkracht. In de absolute slotfase kreeg Skoras bovendien ook nog rood, waardoor ze het de komende weken mogelijk zonder een van hun beste spelers zullen moeten doen. Een extra probleem voor Gent?

The Great Old staat door de overwinning in Gent plots onverhoopt naast de Buffalo's in de stand, op amper één puntje van Standard dat voorlopig op de zesde plaats staat. Wie dat een maand geleden durfde te zeggen ...

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen?

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 6.4 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 13/33 (39.4%)
Meer statistieken
Skoras Michal   90' 5.5 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 41/49 (83.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/13 (7.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 74/93 (79.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/18 (33.3%)
  • Balverliezen: 25
Meer statistieken
Paskotsi Maksim 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 80/92 (87%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Volckaert Matties 84' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 50/57 (87.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Samoise Matisse 84' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 25/35 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Kadri Abdelkahar 69' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 51/58 (87.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
De Vlieger Tibe 60' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Gandelman Omri 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Goore Hyllarion 68' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Schoten op doel: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kanga Wilfried 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/3
Meer statistieken
Bank
Sonko Momodou 6' 6.3  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Vanzeir Dante 0'  
Ito Atsuki 0'  
Delorge Mathias 30' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Surdez Franck 21' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Araujo Tiago 6' 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 5/11 (45.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Dean Max 22' 6.3 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Vandenberghe Tom 0'  
Duverne Jean-Kevin 0'  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 45' 6.8 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/13 (0%)
Meer statistieken
Bozhinov Rosen 90' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 33/38 (86.8%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Kouyaté Kiki 90' 7.7 -
  • Nauwkeurige passes: 28/31 (90.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Van Den Bosch Zeno 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 29/41 (70.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)
Meer statistieken
Scott Christopher 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 34/37 (91.9%)
  • Sleutelpasses: 3
Meer statistieken
Dierckx Xander 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Benítez Mauricio 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 33/41 (80.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Somers Thibo 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Al-Sahafi Marwan 63' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Janssen Vincent A   90' 7.6 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/27 (70.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1
Meer statistieken
Kerk Gyrano 84' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 4/7 (57.1%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Corbanie Kobe 0'  
Babadi Isaac 0'  
Valencia Anthony 27' 7.3 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Thoelen Yannick 45' 7.1 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/22 (13.6%)
Meer statistieken
Renders Semm 0'  
Verstraeten Andreas 0'  
Bijl Glenn 0'  
Diawara Mahamadou 0'  
Vandeplas Gerard 6' 6.6  
Meer statistieken
Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 18:30 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 19:15 Westerlo Westerlo
