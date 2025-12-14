Antwerp stoomt door onder nieuwe coach Oosting, primeur voor De Mil levert nederlaag op

De eerste wedstrijd onder Rik De Mil is een grote teleurstelling geworden voor KAA Gent. Royal Antwerp FC doet dan weer een prima zaak in het klassement en mag stilaan ook gaan dromen van de Champions' Play-offs.

Royal Antwerp FC is heel goed bezig sinds het een nieuwe coach heeft na het ontslag van Stef Wils. En die Oosting geloofde dan ook logischerwijze in de manschappen van vorige week: geen wissels, dezelfde elf tussen de lijnen.

Ook Rik De Mil begon bij KAA Gent met dezelfde elf als Ivan Leko tijdens diens laatste wedstrijd. Was het nog te kort om eigen accenten te leggen of gewoon de keuze voor de beste elf spelers van dit moment? Dat is voer voor de persconferentie achteraf.

Van Der Heyden geeft 0-1 weg aan Kerk

KAA Gent liet op zich wel wat zien, zeker in de tweede helft. Vooral Kanga kwam een paar keer in de buurt van Thoelen, maar echt grote kansen waren er zelden bij. Daarvoor toonden de Buffalo's misschien gewoon te weinig kwaliteit.

Was Antwerp dan zoveel beter of echt indrukwekkend? Neen, ook niet echt. Op het halfuur kwamen ze op voorsprong, maar daar moesten ze eigenlijk de thuisploeg voor danken. Van Der Heyden speelde simpel in, Kerk profiteerde meteen en maakte er zelfs 0-1 van.







Na de pauze was het voor de bezoekers vooral in de omschakeling te doen. Valencia kreeg daarbij een viertal kansen en pas bij de laatste kon hij de boeken helemaal dichtdoen voor de thuisploeg: 0-2 op tien minuten van het einde.

Antwerp blijft de overwinningen opstapelen onder Oosting

Gent probeerde wel, maar het ontbrak aan daadkracht. In de absolute slotfase kreeg Skoras bovendien ook nog rood, waardoor ze het de komende weken mogelijk zonder een van hun beste spelers zullen moeten doen. Een extra probleem voor Gent?

The Great Old staat door de overwinning in Gent plots onverhoopt naast de Buffalo's in de stand, op amper één puntje van Standard dat voorlopig op de zesde plaats staat. Wie dat een maand geleden durfde te zeggen ...