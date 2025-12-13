Zulte Waregem Zulte Waregem
2-1
La Louvière La Louvière
zwaZulte Waregem
lalLa Louvière
Anton Tanghe (pen) 33'
1-0
1-1
45+6' Pape Moussa Fall (Dario Benavides)
(Anosike Ementa) Joseph Opoku 76'
2-1
2-2
90+3' Nolan Gillot
Datum: 13/12/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 18
Zulte Waregem breekt in 93ste minuut en zege nog uit handen tegen superefficiënt La Louvière
Foto: © photonews

Zulte Waregem en La Louvière wilden uit een negatieve reeks raken met een leuke prestatie in de Elindus Arena. Net als in de heenwedstrijd werd de match echter een sof. Een paar fases waren van belang, maar niemand kon écht aanspraak maken op drie punten.

Zulte Waregem en La Louvière wilden allebei komaf maken met een negatieve reeks. Na een 4 op 15 en met veel gelijke spelen was het voor beide ploegen zaak om nog eens te proberen uitpakken met een overwinning.

De twee promovendi waren namelijk zeer goed aan het seizoen begonnen, maar moesten na zeventien speeldagen stilaan naar beneden kijken. En dus stond er een belangrijk duel tussen beide ploegen op het programma.

Weinig redenen tot wisselen bij beide coaches

Beide coaches vonden dat ze weinig redenen tot wisselen hadden. Bij de thuisploeg was Opoku terug in de basis en zette Vandenbroeck dan maar Aké op de bank. Liongola zat niet in de selectie bij de bezoekers, Benavides verving hem.

De wedstrijd zelf dan? In de heenwedstrijd in Henegouwen was het 0-0 geworden en kregen we heel weinig kansen te zien. En dat was ook het deel in de terugwedstrijd, want ook die leverde eigenlijk heel weinig op in Waregem.

De strafschop via de VAR en de annulatie van een andere strafschop

Op het halfuur kreeg Zulte Waregem met dank aan de VAR een strafschop na een fout van Maës op Tanghe: 1-0 via de kapitein, die zelf de elfmeter wist om te zetten en zo Essevee op rozen leek te gaan zetten richting rust.

Op slag van rust werd het geen 2-0 via een strafschop, want de ref annuleerde deze keer de elfmeter. Aan de overkant maakte Fall er meteen 1-1 van. En zo leken we andermaal op weg naar een rare remise, tot in een iets betere tweede helft Opoku de ban brak voor Zulte Waregem. Maar nog was het niet gedaan, want in de 93ste minuut scoorde Gillot nog de gelijkmaker. Een serieuze afknapper voor Zulte Waregem.

Opstellingen

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 6.3 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Cappelle Yannick 61' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 47/59 (79.7%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Lemoine Laurent 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 77/86 (89.5%)
Tanghe Anton 45' 7.0 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 39/43 (90.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
Nyssen Benoit 66' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 54/65 (83.1%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Claes Thomas 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 55/61 (90.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
Nnadi Tochukvu   90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 47/55 (85.5%)
Opoku Joseph 77' 7.5 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Erenbjerg Jeppe 77' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 29/32 (90.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Soglo Emran 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 37/46 (80.4%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Ementa Anosike A 90' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/32 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Bostyn Louis 0'  
Kiilerich Jakob 45' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 45/52 (86.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Lofolomo Enrique 0'  
Vossen Jelle 13' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
Gavriel Stavros 13' 6.0 -
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Paugain Wilguens 24' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
Hedl Tobias 0'  
Ujka Serxho 0'  
Ake Marley 29' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 6.2 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/22 (36.4%)
Okou Yllan 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
Alain Lamego Djibril 90' -
Maisonneuve Maxence 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 26/42 (61.9%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/18 (11.1%)
Gillot Nolan 4' 7.9  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 2/6 (33.3%)
  • Schoten op doel: 2/2
Lutonda Thierry 86' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Lahssaini Sami   90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 18/26 (69.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Maës Owen 80' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 15/24 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
Benavides Dario A 80' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Ito Joël 86' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
Afriyie Jerry 80' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Moussa Fall Pape 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/16 (56.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bank
De Schrevel Celestin 0'  
Gueulette Samuel 0'  
Yaya Guindo Mohamed 4' 6.5  
Pau Maxime 10' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
Makembo-Ntemo Noah 0'  
Mendy Oucasse   10' 6.3 -
Sidibe Sekou 10' 6.5 -
Herbeleef Zulte Waregem - La Louvière

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 0-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
