Zulte Waregem breekt in 93ste minuut en zege nog uit handen tegen superefficiënt La Louvière

Zulte Waregem en La Louvière wilden uit een negatieve reeks raken met een leuke prestatie in de Elindus Arena. Net als in de heenwedstrijd werd de match echter een sof. Een paar fases waren van belang, maar niemand kon écht aanspraak maken op drie punten.

Zulte Waregem en La Louvière wilden allebei komaf maken met een negatieve reeks. Na een 4 op 15 en met veel gelijke spelen was het voor beide ploegen zaak om nog eens te proberen uitpakken met een overwinning.

De twee promovendi waren namelijk zeer goed aan het seizoen begonnen, maar moesten na zeventien speeldagen stilaan naar beneden kijken. En dus stond er een belangrijk duel tussen beide ploegen op het programma.

Weinig redenen tot wisselen bij beide coaches

Beide coaches vonden dat ze weinig redenen tot wisselen hadden. Bij de thuisploeg was Opoku terug in de basis en zette Vandenbroeck dan maar Aké op de bank. Liongola zat niet in de selectie bij de bezoekers, Benavides verving hem.

De wedstrijd zelf dan? In de heenwedstrijd in Henegouwen was het 0-0 geworden en kregen we heel weinig kansen te zien. En dat was ook het deel in de terugwedstrijd, want ook die leverde eigenlijk heel weinig op in Waregem.

De strafschop via de VAR en de annulatie van een andere strafschop

Op het halfuur kreeg Zulte Waregem met dank aan de VAR een strafschop na een fout van Maës op Tanghe: 1-0 via de kapitein, die zelf de elfmeter wist om te zetten en zo Essevee op rozen leek te gaan zetten richting rust.





Op slag van rust werd het geen 2-0 via een strafschop, want de ref annuleerde deze keer de elfmeter. Aan de overkant maakte Fall er meteen 1-1 van. En zo leken we andermaal op weg naar een rare remise, tot in een iets betere tweede helft Opoku de ban brak voor Zulte Waregem. Maar nog was het niet gedaan, want in de 93ste minuut scoorde Gillot nog de gelijkmaker. Een serieuze afknapper voor Zulte Waregem.