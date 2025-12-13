Volg FCV Dender EH - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
-
Datum: 14/12/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 18
Kan Dender opmars inzetten en zondag bevestigen tegen Club Brugge?
Kan Dender opmars inzetten en zondag bevestigen tegen Club Brugge?
Foto: © photonews

Dender heeft de laatste weken de wind in de rug. De rode lantaarn is al vier competitiewedstrijden ongeslagen.

Na een dramatische seizoenstart begint Dender eindelijk punten te pakken. Op speeldag 14 speelden de mannen van Hayk Milon gelijk tegen Zulte Waregem. Het werd 2-2 in Dender.

Winst op de Bosuil

De volgende speeldag wist Dender zelfs te winnen op het veld van Antwerp. In minuut 88 kreeg Ragnar Oratmangoen de Bosuil stil door de winnende treffer van de 1-2 zege op het scorebord te zetten.

Acht op twaalf

Na een 2-2 gelijkspel tegen Westerlo won Dender op de vorige speeldag zelfs op het veld van La Louvière, iets wat Club Brugge en Union niet konden. Ondanks de knappe acht op twaalf staat Dender nog steeds laatste in de stand met twaalf punten.

Club Brugge op bezoek

Zondag ontvangt Dender Club Brugge in het Dender Football Complex. Als Dender voor een stunt kan zorgen schuiven de Kadavers eindelijk op in het klassement en geven ze de rode lantaarn door aan Cercle Brugge.


De laatste wedstrijd die Dender verloor was tegen... Club Brugge. Op 1 november ging Dender 2-1 de boot in op Jan Breydel. Club Brugge kwam na een halfuur op een dubbele voorsprong. Mohamed Berte zorgde in het slot nog voor een aansluitingstreffer maar een gelijkmaker kwam er niet.

Prono FCV Dender EH - Club Brugge

Gelijk
Club Brugge wint
FCV Dender EH FCV Dender EH wint Gelijk Club Brugge Club Brugge wint
2.45% 5.94% 91.61%
Populairste
1-2
(71x)		 0-2
(66x)		 1-3
(56x)

Vergelijking FCV Dender EH - Club Brugge

Positie

16
3

Punten

12
32

Gewonnen

2
10

Verloren

9
5

Gescoorde doelpunten

14
24

Doelpunten tegen

27
17

Gele kaarten

27
24

Rode kaarten

3
1

Onderlinge duels gewonnen

1
1
5
01/11 18:15 Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
30/11 18:15 Club Brugge Club Brugge 4-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
25/08 13:30 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Club Brugge Club Brugge
07/02 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Club Brugge Club Brugge
13/09 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
22/03 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Club Brugge Club Brugge
20/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Clash met Club Brugge wordt voor Denderspeler heel bijzonder door komst Leko

Clash met Club Brugge wordt voor Denderspeler heel bijzonder door komst Leko

12/12

Dender ontvangt dit weekend Club Brugge in een belangrijke thuiswedstrijd. Voor aanvaller Bruny Nsimba krijgt het duel een bijzondere betekenis, mede door de aanwezigheid v...

Column Vandeweghe hard voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "De Brugse capo dei capi"

Column Vandeweghe hard voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "De Brugse capo dei capi"

11:30 15

Hans Vandeweghe reageert op het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge en wijst op wie er volgens hem werkelijk verantwoordelijk is. De grootste empathie gaat volgens hem ...

Bart Verhaeghe wil inzetten op... AI om Club Brugge beter te maken: "Meest efficiënte club in Europa worden"

Bart Verhaeghe wil inzetten op... AI om Club Brugge beter te maken: "Meest efficiënte club in Europa worden"

16:00 6

Bart Verhaeghe wil van Club Brugge niet alleen de grootste club van België maken, maar ook een Europese referentie. De voorzitter van Blauw-Zwart ziet artificiële intellige...

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 20:45 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved