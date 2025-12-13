Kan Dender opmars inzetten en zondag bevestigen tegen Club Brugge?

Dender heeft de laatste weken de wind in de rug. De rode lantaarn is al vier competitiewedstrijden ongeslagen.

Na een dramatische seizoenstart begint Dender eindelijk punten te pakken. Op speeldag 14 speelden de mannen van Hayk Milon gelijk tegen Zulte Waregem. Het werd 2-2 in Dender.

Winst op de Bosuil

De volgende speeldag wist Dender zelfs te winnen op het veld van Antwerp. In minuut 88 kreeg Ragnar Oratmangoen de Bosuil stil door de winnende treffer van de 1-2 zege op het scorebord te zetten.

Acht op twaalf

Na een 2-2 gelijkspel tegen Westerlo won Dender op de vorige speeldag zelfs op het veld van La Louvière, iets wat Club Brugge en Union niet konden. Ondanks de knappe acht op twaalf staat Dender nog steeds laatste in de stand met twaalf punten.

Club Brugge op bezoek

Zondag ontvangt Dender Club Brugge in het Dender Football Complex. Als Dender voor een stunt kan zorgen schuiven de Kadavers eindelijk op in het klassement en geven ze de rode lantaarn door aan Cercle Brugge.



De laatste wedstrijd die Dender verloor was tegen... Club Brugge. Op 1 november ging Dender 2-1 de boot in op Jan Breydel. Club Brugge kwam na een halfuur op een dubbele voorsprong. Mohamed Berte zorgde in het slot nog voor een aansluitingstreffer maar een gelijkmaker kwam er niet.