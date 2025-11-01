Club Brugge behaalt vijfde nipte overwinning op rij en kan nu het vizier op FC Barcelona richten

Club Brugge zat met de gedachten wellicht al half bij Barcelona maar eerst moest Dender nog opzij gezet worden in de competitie. Aan ruimere zeges in de JPL doet Club blijkbaar niet. Het werd voor de vijfde keer op rij een zege met het kleinste verschil, maar ook zo'n score levert drie punten op.

Tegen de hekkensluiter moet er van bij de aftrap aangevallen worden, dacht Hayen. Hij bracht dus zowel Vermant als Tresoldi aan de aftrap. Hayk Milkon, in een vorig leven assistent van Hayen, beperkte zich ook tot één wijziging: het opstellen van Goncalves achterin. De Dender-defensie hield echter slechts een kwartiertje stand tegen de Brugse aanval.

Milkon zal ook wel geweten hebben dat het heel moeilijk zou zijn om de nul te houden. Mogelijk daarom dat hij zijn elftal verrassend hoog liet spelen. Bij momenten deed Dender het wel verdienstelijk, maar Club zorgde voor het eerste gevaar. Tzolis drukte af van in de zestien meter, via de voet van Dietsch ging de bal over. De Dender-keeper deed het véél minder goed bij het gekraakte schot van Tresoldi, dat ging centraal in doel.

Bij de 1-0 hoorde ook een Halloween-viering. Nadien hadden de bezoekers wel een puike reactie in huis. Ze counterden via Toshevski, die met zijn strak schot Jackers tot een prima save dwong. Ook bij het iets te centrale schot van Marsoni Sambu mocht Jackers zich niet laten verrassen. Dan was Club efficiënter: zowel het voorbereidende werk van Forbs als de afwerking van Tzolis mocht gezien worden bij de 2-0.

Veer bij Dender gebroken na de 2-0

Door dat tweede doelpunt te maken had Club de veer bij Dender wel totaal gebroken. Uiteindelijk had Club eenvoudig afstand genomen en het vervolg van de partij was grotendeels éénrichtingsverkeer. Vermant trapte vlak na rust vanuit een scherpe hoek tegen de dwarsligger. Bij een kans voor Tzolis lag Dietsch dan weer in de weg.

Bij Club leek het bij momenten zodanig veel op tiki-taka dat de thuisspelers vergaten naar doel te schieten. Vermant deed dat wel nog een keertje vanuit de tweede lijn, Dietsch liet zijn volgende save noteren. De efficiëntiegraad was inmiddels met dezelfde mate gedaald als de Brugse grip op de match was toegenomen. Dat kon Club zich ook veroorloven op een avond als deze.

Onyedika maakt zijn terugkeer

Naast de score was het belangrijkste dat de herstelde Onyedika een halfuurtje proef kon draaien. De Nigeriaan zette met een horizontale pass ... een bezoeker alleen voor doel: dat moet hij woensdag dus niet doen. Kadiri kon niet afwerken en kreeg de fout tegen vanwege iets te fel doorgaan op Jackers. Die laatste zou alsnog geklopt worden: Berte schoof de 2-1 binnen in de extra tijd. Club kan de blik op Barça richten.