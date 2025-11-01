Club Brugge Club Brugge
(Carlos Forbs) Nicolò Tresoldi 17'
1-0
(Carlos Forbs) Christos Tzolis 29'
2-0
2-1
90+1' Mohamed Berte
Datum: 01/11/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 13
Stadion: Jan Breydel
Club Brugge behaalt vijfde nipte overwinning op rij en kan nu het vizier op FC Barcelona richten
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Jan Breydelstadion
Foto: © photonews

Club Brugge zat met de gedachten wellicht al half bij Barcelona maar eerst moest Dender nog opzij gezet worden in de competitie. Aan ruimere zeges in de JPL doet Club blijkbaar niet. Het werd voor de vijfde keer op rij een zege met het kleinste verschil, maar ook zo'n score levert drie punten op.

Tegen de hekkensluiter moet er van bij de aftrap aangevallen worden, dacht Hayen. Hij bracht dus zowel Vermant als Tresoldi aan de aftrap. Hayk Milkon, in een vorig leven assistent van Hayen, beperkte zich ook tot één wijziging: het opstellen van Goncalves achterin. De Dender-defensie hield echter slechts een kwartiertje stand tegen de Brugse aanval.

Milkon zal ook wel geweten hebben dat het heel moeilijk zou zijn om de nul te houden. Mogelijk daarom dat hij zijn elftal verrassend hoog liet spelen. Bij momenten deed Dender het wel verdienstelijk, maar Club zorgde voor het eerste gevaar. Tzolis drukte af van in de zestien meter, via de voet van Dietsch ging de bal over. De Dender-keeper deed het véél minder goed bij het gekraakte schot van Tresoldi, dat ging centraal in doel.

Bij de 1-0 hoorde ook een Halloween-viering. Nadien hadden de bezoekers wel een puike reactie in huis. Ze counterden via Toshevski, die met zijn strak schot Jackers tot een prima save dwong. Ook bij het iets te centrale schot van Marsoni Sambu mocht Jackers zich niet laten verrassen. Dan was Club efficiënter: zowel het voorbereidende werk van Forbs als de afwerking van Tzolis mocht gezien worden bij de 2-0.

Veer bij Dender gebroken na de 2-0

Door dat tweede doelpunt te maken had Club de veer bij Dender wel totaal gebroken. Uiteindelijk had Club eenvoudig afstand genomen en het vervolg van de partij was grotendeels éénrichtingsverkeer. Vermant trapte vlak na rust vanuit een scherpe hoek tegen de dwarsligger. Bij een kans voor Tzolis lag Dietsch dan weer in de weg.

Bij Club leek het bij momenten zodanig veel op tiki-taka dat de thuisspelers vergaten naar doel te schieten. Vermant deed dat wel nog een keertje vanuit de tweede lijn, Dietsch liet zijn volgende save noteren. De efficiëntiegraad was inmiddels met dezelfde mate gedaald als de Brugse grip op de match was toegenomen. Dat kon Club zich ook veroorloven op een avond als deze.

Onyedika maakt zijn terugkeer

Naast de score was het belangrijkste dat de herstelde Onyedika een halfuurtje proef kon draaien. De Nigeriaan zette met een horizontale pass ... een bezoeker alleen voor doel: dat moet hij woensdag dus niet doen. Kadiri kon niet afwerken en kreeg de fout tegen vanwege iets te fel doorgaan op Jackers. Die laatste zou alsnog geklopt worden: Berte schoof de 2-1 binnen in de extra tijd. Club kan de blik op Barça richten.

Opstellingen

Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin 90' 7.3 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 3
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/19 (36.8%)
Sabbe Kyriani 90' 7.42 -
  • Nauwkeurige passes: 100/103 (97.1%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Mechele Brandon 90' 7.09 -
  • Nauwkeurige passes: 69/73 (94.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Ordonez Joel 90' 6.95 -
  • Nauwkeurige passes: 66/69 (95.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Seys Joaquin 90' 7.25 -
  • Nauwkeurige passes: 62/69 (89.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
Stankovic Aleksandar   90' 6.88 -
  • Nauwkeurige passes: 61/70 (87.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/3
Forbs Carlos A 79' 7.48 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 43/48 (89.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Vermant Romeo 63' 6.77 -
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Vanaken Hans 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 76/87 (87.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Tzolis Christos 79' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 54/63 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 3/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/8 (12.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Tresoldi Nicolò 90' 8.14 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Bank
Vetlesen Hugo 0'  
Sandra Cisse 0'  
Onyedika Raphael 27' 6.82 -
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
Van Den Heuvel Tristan 0'  
Siquet Hugo 0' 6.61  
Spileers Jorne 0'  
Diakhon Mamadou 11' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Campbell Shandre 11' 6.29 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Furo Kaye 0'  
 

FCV Dender EH FCV Dender EH
Dietsch Guillaume 90' 6.16 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
Marsoni Sambu Mansoni Junior 90' -
Fredrick Benjamin 90' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 31/37 (83.8%)
  • Sleutelpasses: 1
Marijnissen Luc 90' 6.97 -
  • Nauwkeurige passes: 40/44 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Goncalves Bryan 71' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 38/45 (84.4%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Ferraro Fabio 90' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Viltard Malcolm 82' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Mbamba Noah 82' 5.83 -
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Kvet Roman 63' 5.89 -
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Toshevski David 63' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 10/19 (52.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Nsimba Bruny A 90' 6.79 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Bank
Fortin Louis 0'  
Koton Krzysztof 0'  
Rodes Nathan 8' 5.99  
Attah Kadiri Jordan   8' 6.3  
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Hrnčár David 0'  
Acquah Desmond 27' 6.14 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
De Fougerolles Luc 0'  
Moutha-Sebtaoui Nail 19' 6.03 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Sambu Marsoni 0' 6.35  
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Berte Mohamed 27' 7.37 -
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/3
