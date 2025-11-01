🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken

Het is pas Halloween geweest en dus wisten drie Club Brugge-spelers de camera's en de fotografen wel te vinden na het maken van de 1-0 tegen Dender. Ze hadden sowieso iets speciaal in petto.

Christos Tzolis vertelde in de mixed zone glunderend over de toch wel bijzondere viering van het openingsdoelpunt. "We wilden iets speciaal doen voor Halloween. Ik hoop dat jullie het leuk vonden", lachte de Griekse smaakmaker. "Ik vond dit het juiste moment om zoiets te doen." Eigenlijk waren ze een dag te laat, maar daar maalde niemand om.

Tzolis bleek ook de grote initiatiefnemer te zijn achter de hele actie. "Het was mijn eigen idee. Ik ben zelf de maskers gaan kopen. Romeo Vermant en Nicolo Tresoldi waren ook helemaal mee in het verhaal. We vonden het een tof idee. Het waren maskers in het teken van Squid Game." De symbolen op de maskers waren verwijzingen naar de serie.

Viering uit Club - Dender moment om te houden

"Het masker van de grote baas was voor de doelpuntenmaker, Nicolo Tresoldi in dit geval", grijnsde Tzolis. De Duitser had Club Brugge inderdaad op voorsprong getrapt, met enige medewerking van Dender-doelman Dietsch. Hoe het doelpunt tot stand kwam deed er niet heel erg toe. Vooral de viering achteraf zal onthouden worden.

Ongetwijfeld zal er in de kleedkamers veel over gesproken zijn, zowel voor als na de uitvoering. Ze hebben er bij Club Brugge ondertussen wel een patent op om tijdens het verloop van een wedstrijd bijzondere foto's te laten nemen. Boezemvrienden Tzolis en Vermant voerden vorig seizoen al een nummertje op tijdens de bekerfinale door na een doelpunt plots op rode stoelen te gaan zitten.

Opnieuw nipte overwinning voor Club

Net als toen tegen Anderlecht eindigde ook de competitiematch tegen Dender op 2-1 in het voordeel van Club. Thuis tegen de hekkensluiter mocht het misschien wel wat meer zijn. "We moeten meer gefocust blijven, want net zoals Westerlo kan ook Dender scoren in de laatste minuut. Anderzijds moet je niet altijd met 3-0 of 4-0 winnen om tevreden te zijn. De resultaten zijn er, dat is het belangrijkste."