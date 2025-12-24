Jacht is geopend op méér dan enkel Promise David: 'Italiaanse topklasser wil shoppen bij Union SG'

Jacht is geopend op méér dan enkel Promise David: 'Italiaanse topklasser wil shoppen bij Union SG'
Union SG staat ook aan het einde van 2025 nog steeds aan de leiding in de Jupiler Pro League. Of ze ook in 2026 een gooi kunnen doen naar de titel? Dat zal nog moeten blijken. Ook de wintermercato kan alvast een rol spelen.

De voorbije weken was er heel wat te doen over Promise David, die onder meer naar West Ham United zou kunnen. De speler zelf leek echter niet al te veel trek te hebben in een overstap naar Engeland om voor die club te gaan spelen.

De aanvaller zou het aanbod van tafel hebben geveegd, al wil dat niet meteen zeggen dat de deal helemaal niet meer zou kunnen plaatsvinden. Maar de aanvaller voelt zich goed in Brussel en wil nog meer prijzen pakken met Union SG.

Bologna wil Fedde Leysen in huis halen

Ook andere teams trekken nog aan zijn mouw, zoals dat ook het geval is bij andere spelers. Ook Fedde Leysen wordt al een tijdje het hof gemaakt. Daar is het vooral interesse uit Italië dat opvalt - en het is menens.

Volgens Nicolo Schira is het Bologna FC dat naarstig werk zou willen maken van de komst van de 21-jarige centrale pion. De Italianen hebben dringend nood aan versterking in de defensie en zouden daarbij bij Leysen zijn uitgekomen.

De Belgische kampioen zal ook Leysen niet zomaar willen laten gaan, want de Belgische jeugdinternational is na een moeilijke start na zijn komst van PSV Eindhoven steeds belangrijker gaan worden voor de Brusselaars.

