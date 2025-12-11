'Goudhaantje van Union SG wijst club uit de Premier League af'

Ondanks een wat minder seizoen blijft Promise David een gegeerde speler. Toch lijkt hij Union Saint-Gilloise niet voor eender welk project te willen verlaten.

Na de Belgische landstitel van vorig jaar hield Promise David (24) woord: hij bleef bij Union Saint-Gilloise, ondanks interesse uit verschillende competities, waaronder Engeland.

Het doel was duidelijk: spelen in de Champions League, waar hij zich onder meer liet opmerken met een doelpunt op het veld van Galatasaray. In de competitie presteert David minder en ondervindt hij concurrentie van Kevin Rodriguez en Raul Florucz.

Tijdens de komende wintermercato kan de Canadees opnieuw belangstelling verwachten. Maar hij lijkt niet geneigd om het Dudenpark voor om het even welk project te verlaten. Dat blijkt uit informatie van TalkSport.

Promise David zou West Ham hebben afgewezen

Volgens het Engelse medium heeft West Ham United deze winter contact gezocht met Promise David voor een mogelijke transfer. De aanvaller van Union zou echter niet willen vertrekken om in de Premier League tegen degradatie te strijden. De Hammers staan 18e, op twee punten van de eerste degradatieplaats.



Dit seizoen scoorde Promise David 10 doelpunten in 24 wedstrijden. Zijn marktwaarde wordt geschat op 13 miljoen euro, maar Union kan hopen op een aanzienlijk hoger bedrag. Een vertrek in de winter houdt echter ook risico’s in met het oog op het WK 2026, mocht de Canadese international (8 caps, 3 goals) minder speelminuten krijgen.