'Goudhaantje van Union SG wijst club uit de Premier League af'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
'Goudhaantje van Union SG wijst club uit de Premier League af'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ondanks een wat minder seizoen blijft Promise David een gegeerde speler. Toch lijkt hij Union Saint-Gilloise niet voor eender welk project te willen verlaten.

Na de Belgische landstitel van vorig jaar hield Promise David (24) woord: hij bleef bij Union Saint-Gilloise, ondanks interesse uit verschillende competities, waaronder Engeland.

Het doel was duidelijk: spelen in de Champions League, waar hij zich onder meer liet opmerken met een doelpunt op het veld van Galatasaray. In de competitie presteert David minder en ondervindt hij concurrentie van Kevin Rodriguez en Raul Florucz.

Tijdens de komende wintermercato kan de Canadees opnieuw belangstelling verwachten. Maar hij lijkt niet geneigd om het Dudenpark voor om het even welk project te verlaten. Dat blijkt uit informatie van TalkSport.

Promise David zou West Ham hebben afgewezen

Volgens het Engelse medium heeft West Ham United deze winter contact gezocht met Promise David voor een mogelijke transfer. De aanvaller van Union zou echter niet willen vertrekken om in de Premier League tegen degradatie te strijden. De Hammers staan 18e, op twee punten van de eerste degradatieplaats.


Dit seizoen scoorde Promise David 10 doelpunten in 24 wedstrijden. Zijn marktwaarde wordt geschat op 13 miljoen euro, maar Union kan hopen op een aanzienlijk hoger bedrag. Een vertrek in de winter houdt echter ook risico’s in met het oog op het WK 2026, mocht de Canadese international (8 caps, 3 goals) minder speelminuten krijgen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
West Ham Utd
Union SG
Promise David

Meer nieuws

Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach

Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach

13:00
2
"Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans

"Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans

12:40
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/12: Abdullai

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/12: Abdullai

12:00
'Anderlecht neemt het op tegen Europese topclubs voor nieuwe middenvelder'

'Anderlecht neemt het op tegen Europese topclubs voor nieuwe middenvelder'

12:00
Steun van Club-supporters voor ontslagen Hayen: vervanger Leko reageert verrassend Reactie

Steun van Club-supporters voor ontslagen Hayen: vervanger Leko reageert verrassend

11:15
3
Héél de wereld keek met bewondering naar een Belg: "Hij is de beste van Europa"

Héél de wereld keek met bewondering naar een Belg: "Hij is de beste van Europa"

11:40
3
Dit denkt de Engelse pers van de prestatie van Club Brugge

Dit denkt de Engelse pers van de prestatie van Club Brugge

11:00
'Genk en Anderlecht vechten met elkaar voor spits'

'Genk en Anderlecht vechten met elkaar voor spits'

11:20
En plots maakt Dimitri De Condé de rekening van... Romeo Vermant

En plots maakt Dimitri De Condé de rekening van... Romeo Vermant

10:30
6
'Wie wordt trainer bij Charleroi? Deze namen vallen al zeker af'

'Wie wordt trainer bij Charleroi? Deze namen vallen al zeker af'

10:00
3
Goed nieuws voor fans? Pro League voert enkele drastische wijzigingen door in kalender 2026-2027

Goed nieuws voor fans? Pro League voert enkele drastische wijzigingen door in kalender 2026-2027

09:30
8
Denis Prychynenko heeft een wel heel erg duidelijke boodschap voor KV Kortrijk

Denis Prychynenko heeft een wel heel erg duidelijke boodschap voor KV Kortrijk

09:00
2
'Anderlecht plukt cruciale pion weg bij andere eersteklasser'

'Anderlecht plukt cruciale pion weg bij andere eersteklasser'

08:40
🎥 Ging hij in de fout? Thibaut Courtois spreekt klare taal na nederlaag van Real Madrid

🎥 Ging hij in de fout? Thibaut Courtois spreekt klare taal na nederlaag van Real Madrid

07:40
2
🎥 Emotionele video: STVV komt met knap gebaar richting David Meekers

🎥 Emotionele video: STVV komt met knap gebaar richting David Meekers

08:20
Rik De Mil legt uit waarom Belgische topclubs zo zot zijn van hem

Rik De Mil legt uit waarom Belgische topclubs zo zot zijn van hem

08:00
12
Dit was het opvallende plan B voor De Mil: andere JPL-club ontspringt de dans

Dit was het opvallende plan B voor De Mil: andere JPL-club ontspringt de dans

07:00
'Nieuws over de toekomst van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

'Nieuws over de toekomst van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

07:20
1
Hoe staan Union SG en Club Brugge er voor in de Champions League na dol avondje met blunder Courtois?

Hoe staan Union SG en Club Brugge er voor in de Champions League na dol avondje met blunder Courtois?

23:13
Had hij beter kunnen doen? Seys geeft fouten toe bij tegendoelpunten van Arsenal Reactie

Had hij beter kunnen doen? Seys geeft fouten toe bij tegendoelpunten van Arsenal

23:41
5
Anderlecht heeft amateurclub er bovenop geholpen: "Goed voor vier seizoenen aan inkomsten"

Anderlecht heeft amateurclub er bovenop geholpen: "Goed voor vier seizoenen aan inkomsten"

06:30
Club Brugge vergeet zijn kansen af te maken en lijdt ook tegen Arsenal stevige nederlaag

Club Brugge vergeet zijn kansen af te maken en lijdt ook tegen Arsenal stevige nederlaag

22:53
Niet opnieuw! Match tegen Arsenal levert nieuwe domper op voor Simon Mignolet

Niet opnieuw! Match tegen Arsenal levert nieuwe domper op voor Simon Mignolet

22:00
4
'Ashimeru verrassend op weg naar andere Belgische topclub'

'Ashimeru verrassend op weg naar andere Belgische topclub'

22:30
5
📷 Supporters komen tegen Arsenal met zéér heldere boodschap voor bestuur Club Brugge

📷 Supporters komen tegen Arsenal met zéér heldere boodschap voor bestuur Club Brugge

21:40
Analisten houden zich niet in na ontslag Nicky Hayen bij Club Brugge

Analisten houden zich niet in na ontslag Nicky Hayen bij Club Brugge

21:00
11
Ajax geeft hoop: goed en minder goed resultaat voor Union en Club Brugge in Champions League

Ajax geeft hoop: goed en minder goed resultaat voor Union en Club Brugge in Champions League

20:40
Charleroi maakt bekend: dit is de trainer bij de Zebra's komende weken

Charleroi maakt bekend: dit is de trainer bij de Zebra's komende weken

21:20
2
Nieuwe coach, nieuwe start: kan Brugge voor een verrassing zorgen tegen Arsenal?

Nieuwe coach, nieuwe start: kan Brugge voor een verrassing zorgen tegen Arsenal?

20:20
"Leko met Gentse neuzekes naar Jan Breydel"

"Leko met Gentse neuzekes naar Jan Breydel"

20:00
Van den Heuvel spreekt bestuur van Club Brugge tegen over ontslag van Nicky Hayen Reactie

Van den Heuvel spreekt bestuur van Club Brugge tegen over ontslag van Nicky Hayen

00:25
4
Fink onder druk? De Condé spreekt: "Bij hen ligt de sleutel"

Fink onder druk? De Condé spreekt: "Bij hen ligt de sleutel"

19:40
3
Sam Baro stelt Rik De Mil voor bij KAA Gent en is snoeihard voor Club Brugge

Sam Baro stelt Rik De Mil voor bij KAA Gent en is snoeihard voor Club Brugge

18:40
46
Tweede goal in drie wedstrijden, maar ook nieuwe blessure: pech voor Verlinden, Mazzu legt uit

Tweede goal in drie wedstrijden, maar ook nieuwe blessure: pech voor Verlinden, Mazzu legt uit

19:20
Standard maakt de (pijnlijke) rekening: tussen 60 en 100 miljoen gemist

Standard maakt de (pijnlijke) rekening: tussen 60 en 100 miljoen gemist

19:00
5
Reclameblokken midden in elke helft van de wedstrijden tijdens het WK 2026?

Reclameblokken midden in elke helft van de wedstrijden tijdens het WK 2026?

18:20
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 16
Chelsea Chelsea 13/12 Everton Everton
Liverpool FC Liverpool FC 13/12 Brighton Brighton
Burnley Burnley 13/12 Fulham Fulham
Arsenal Arsenal 13/12 Wolverhampton Wolverhampton
West Ham Utd West Ham Utd 14/12 Aston Villa Aston Villa
Crystal Palace Crystal Palace 14/12 Manchester City Manchester City
Sunderland Sunderland 14/12 Newcastle United Newcastle United
Nottingham Forest Nottingham Forest 14/12 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 14/12 Leeds United Leeds United
Manchester United Manchester United 15/12 Bournemouth Bournemouth

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over 'Wie wordt trainer bij Charleroi? Deze namen vallen al zeker af' Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach Sv1978 Sv1978 over Remco Evenepoel geeft voorspelling voor Club Brugge-Arsenal, maar... "Dat stadion ga ik niet snel binnen" Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Sam Baro stelt Rik De Mil voor bij KAA Gent en is snoeihard voor Club Brugge snuffel snuffel over "Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Héél de wereld keek met bewondering naar een Belg: "Hij is de beste van Europa" Vital Verheyen Vital Verheyen over Dit heeft Ivan Leko te zeggen over zijn overstap van Gent naar Club Brugge, Sam Baro en... Nicky Hayen Andreas2962 Andreas2962 over Rik De Mil legt uit waarom Belgische topclubs zo zot zijn van hem Andreas2962 Andreas2962 over En plots maakt Dimitri De Condé de rekening van... Romeo Vermant RobinV RobinV over Goed nieuws voor fans? Pro League geeft inkijk in kalender 2026-2027 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved