Van den Heuvel spreekt bestuur van Club Brugge tegen over ontslag van Nicky Hayen

Dani van den Heuvel heeft nog eens moeten invallen voor Simon Mignolet, die uitviel tijdens de opwarming. De Nederlander moest zich uiteindelijk drie keer omdraaien.

Ivan Leko zette Simon Mignolet weer in de basis, maar de 37-jarige doelman viel tijdens de opwarming opnieuw uit. En dus moest Dani van den Heuvel toch weer onder de lat staan, net als de voorbije wedstrijden.

"Wat er met Mignolet is gebeurd? Dat weet ik niet. Ik deed de opwarming samen met Mignolet. Toen hij naar binnen ging, hoorde ik dat ik moest spelen. Dat was een kwartier voor de aftrap. Of dat lastig was? Ik was mentaal klaar om te spelen", zei de Nederlander.

"Ik heb Mignolet niet meer gesproken, dus ik weet niet hoe ernstig het is. De vorige keer (toen Mignolet aan de rust uitviel tegen Antwerp, nvdr.) stond hij de dag nadien meteen weer op het trainingsveld om aan zijn herstel te werken."

Van den Heuvel over Hayen en Leko

Wat dacht Van den Heuvel van wat er de voorbije dagen is gebeurd bij Club Brugge? "We hebben nog afscheid genomen van Nicky Hayen en de knop omgedraaid. Of het op was? Neen, dat zou ik niet per se zeggen", spreekt hij zo toch het bestuur van blauw-zwart tegen.

Over Ivan Leko gaf Van den Heuvel ook nog zijn mening. "Hij is fanatiek, dat hebben we al gemerkt. Hij zal ons wel scherp proberen te houden. En als groep hebben we zeker genoeg kwaliteiten om opnieuw een reeks neer te zetten."