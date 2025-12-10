Datum: 10/12/2025 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 6
Stadion: Jan Breydel
Club Brugge vergeet zijn kansen af te maken en lijdt ook tegen Arsenal stevige nederlaag
Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
| 150 reacties
Club Brugge vergeet zijn kansen af te maken en lijdt ook tegen Arsenal stevige nederlaag
Foto: © photonews

Club Brugge heeft opnieuw een stevige nederlaag geleden in de Champions League, thuis tegen Arsenal verloor het met 0-3. Er waren wel kansen in de eerste helft voor Club, maar Arsenal sloeg genadeloos toe meteen na de rust.

Ivan Leko kreeg meteen een stevige vuurdoop bij Club met een wedstrijd tegen Arsenal, de ongeslagen leider in de Champions League. Mignolet kreeg een plaats onder de lat, maar hij viel in de opwarming uit. 

Van den Heuvel mocht dus opnieuw starten, verder waren er geen wijzigingen in de basiself. Odegaard testte de Nederlandse doelman al na vier minuten, Hincapié halfweg wel de paal. Club loerde op de counter. 

Na 25 minuten was het dan toch prijs voor Arsenal. Madueke ontdeed zich op het middenveld van Seys en hield daarna ook Onyedika af, vanop de rand van de zestien knalde de Engelsman onhoudbaar in de kruising binnen. 

Club Brugge reageerde daarna uitstekend en had voor de rust nog zo’n vijftal kansen op de gelijkmaker. Vanaken stuurde Forbs en Stankovic weg, maar doelman Raya lag telkens in de weg, net als op een poging van Tzolis. 

Arsenal telt Club snel uit na de rust

Aan de rust mocht Club dromen van een gelijkspel, maar die hoop werd na een halve minuut al de kop ingedrukt. Zubimendi mocht voorzetten op links en vond Madueke in de tweede zone, de Engelsman kon van dichtbij de 0-2 binnenkoppen.

Na tien minuten was het nog eens prijs. Martinelli schudde Siquet makkelijk van zich af en schilde met rechts de bal van net buiten de zestien in de winkelhaak. De wedstrijd was gespeeld, Arsenal controleerde en Club kon niet meer reageren zoals in de eerste helft. 

Jesus trof nog de lat en Nwaneri stuitte twee keer op Van den Heuvel, maar het bleef 0-3. Arsenal pakt 18 op 18 in de Champions League en blijft leider, Club Brugge heeft na zes speeldagen vier punten en staat 31ste. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Club Brugge Club Brugge
van den Heuvel Dani 90' 7.34 -
  • Reddingen: 7
  • Weggebokst: 3
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/25 (44%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 74' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 32/38 (84.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 64/65 (98.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Ordonez Joel 90' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 44/47 (93.6%)
Meer statistieken
Siquet Hugo 67' 6.09 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Onyedika Raphael 74' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 43/47 (91.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 90' 6.77 -
  • Nauwkeurige passes: 46/52 (88.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/6
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Tzolis Christos 90' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/8 (37.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 6.71 -
  • Nauwkeurige passes: 47/53 (88.7%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 83' 6.55 -
  • Nauwkeurige passes: 28/30 (93.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 67' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Romero Zaid 0'  
Vetlesen Hugo 16' 5.73 -
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
Meer statistieken
Sandra Cisse 0'  
Meijer Bjorn 23' 5.97 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Nilsson Gustaf 0'  
Spileers Jorne 0'  
Sabbe Kyriani 16' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Diakhon Mamadou 7' 6.26  
Meer statistieken
De Corte Axl 0'  
Campbell Shandre 0'  
Furo Kaye 23' 6.47 -
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
 

Arsenal Arsenal
Raya Martin David 90' 9.41 -
  • Reddingen: 7
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
White Ben   83' 7.06 -
  • Nauwkeurige passes: 31/33 (93.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Nörgaard Christian   90' 7.12 -
  • Nauwkeurige passes: 50/54 (92.6%)
Meer statistieken
Hincapie Piero 63' 7.55 -
  • Nauwkeurige passes: 44/47 (93.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
Meer statistieken
Lewis-Skelly Myles A 90' 7.95 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 44/49 (89.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Odegaard Martin 71' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 49/54 (90.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Zubimendi Ibáñez Martín A A 90' 8.6 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 46/57 (80.7%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Merino Zazón Mikel 90' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 42/50 (84%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Madueke Chukwunonso ⚽ ⚽ 71' 9.05 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Schoten op doel: 3/4
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
Meer statistieken
Gyökeres Viktor 62' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
Meer statistieken
Martinelli Silva Gabriel Teodoro 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/9 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Saka Bukayo 19' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Meer statistieken
de Jesus Gabriel Fernando 28' 6.92 -
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Schoten op doelkader: 1
Meer statistieken
Eze Eberechi 0'  
Arrizabalaga Revuelta Kepa 0'  
Nwaneri Ethan 19' 7.18 -
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
Calafiori Riccardo 27' 7.23 -
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Setford Tommy 0'  
Copley Louie 0'  
Nichols Josh 0'  
Salmon Marli 7'  
Herbeleef Club Brugge - Arsenal

Vooraf

LIVE Club Brugge-Arsenal: Pakt Leko uit met verrassingen in zijn basiselftal?

LIVE Club Brugge-Arsenal: Pakt Leko uit met verrassingen in zijn basiselftal?

10:15

Met Ivan Leko als nieuwe trainer ontvangt Club Brugge het ongeslagen Arsenal. Kan blauw-zwart opnieuw punten afsnoepen van een Europese topclub?

Champions League

 Speeldag 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern München Bayern München 3-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
PSV PSV 2-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 2-1 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 2-3 Marseille Marseille
Barcelona Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Inter Milaan Inter Milaan 0-1 Liverpool FC Liverpool FC
Monaco Monaco 1-0 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 3-0 Slavia Praag Slavia Praag
Villarreal Villarreal 2-3 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
FK Qarabag FK Qarabag 2-4 Ajax Ajax
Juventus Juventus 2-0 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle United Newcastle United
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-2 Bodø Glimt Bodø Glimt
Real Madrid Real Madrid 1-2 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-0 PSG PSG
Club Brugge Club Brugge 0-3 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 2-0 Napoli Napoli
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved