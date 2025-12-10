Club Brugge vergeet zijn kansen af te maken en lijdt ook tegen Arsenal stevige nederlaag

Club Brugge heeft opnieuw een stevige nederlaag geleden in de Champions League, thuis tegen Arsenal verloor het met 0-3. Er waren wel kansen in de eerste helft voor Club, maar Arsenal sloeg genadeloos toe meteen na de rust.

Ivan Leko kreeg meteen een stevige vuurdoop bij Club met een wedstrijd tegen Arsenal, de ongeslagen leider in de Champions League. Mignolet kreeg een plaats onder de lat, maar hij viel in de opwarming uit.

Van den Heuvel mocht dus opnieuw starten, verder waren er geen wijzigingen in de basiself. Odegaard testte de Nederlandse doelman al na vier minuten, Hincapié halfweg wel de paal. Club loerde op de counter.

Na 25 minuten was het dan toch prijs voor Arsenal. Madueke ontdeed zich op het middenveld van Seys en hield daarna ook Onyedika af, vanop de rand van de zestien knalde de Engelsman onhoudbaar in de kruising binnen.

Club Brugge reageerde daarna uitstekend en had voor de rust nog zo’n vijftal kansen op de gelijkmaker. Vanaken stuurde Forbs en Stankovic weg, maar doelman Raya lag telkens in de weg, net als op een poging van Tzolis.





Arsenal telt Club snel uit na de rust

Aan de rust mocht Club dromen van een gelijkspel, maar die hoop werd na een halve minuut al de kop ingedrukt. Zubimendi mocht voorzetten op links en vond Madueke in de tweede zone, de Engelsman kon van dichtbij de 0-2 binnenkoppen.

Na tien minuten was het nog eens prijs. Martinelli schudde Siquet makkelijk van zich af en schilde met rechts de bal van net buiten de zestien in de winkelhaak. De wedstrijd was gespeeld, Arsenal controleerde en Club kon niet meer reageren zoals in de eerste helft.

Jesus trof nog de lat en Nwaneri stuitte twee keer op Van den Heuvel, maar het bleef 0-3. Arsenal pakt 18 op 18 in de Champions League en blijft leider, Club Brugge heeft na zes speeldagen vier punten en staat 31ste.