Had hij beter kunnen doen? Seys geeft fouten toe bij tegendoelpunten van Arsenal

Club Brugge heeft met 0-3 verloren van Arsenal in eigen huis. Joaquin Seys gaf achteraf toe dat hij bij de eerste twee doelpunten meer had kunnen doen.

Twee wereldgoals, van Madueke en Martinelli, en nog een doelpunt net na de rust. Meer had Arsenal niet nodig om drie punten te pakken tegen Club Brugge. Joaquin Seys vond wel dat hij in de fout ging bij de twee doelpunten van Madueke.

"Ik stond niet goed gepositioneerd bij dat eerste doelpunt van Madueke. Ik probeerde mijn kracht erin te gooien, maar dat is iets wat ik nog mis. Maar dan trapt hij hem zo ook op die manier binnen", stelde Seys.

Ook bij het tweede doelpunt van Madueke vond Seys dat hij beter had kunnen doen. "De communicatie tussen Mechele en ik was niet top. Ik had me beter moeten positioneren. Ik was meer gefocust op de man die op het penaltypunt stond."

Kan Club zich herpakken tegen Dender?

Na die 0-2 was Club uitgeteld, Martinelli zorgde na tien minuten in de tweede helft ook nog voor de 0-3. Club Brugge kon wel zeven keer tussen de palen trappen, geen enkele ploeg slaagde daar al in tegen Arsenal in de Champions League. Maar scoren lukte niet.

Lees ook... Club Brugge vergeet zijn kansen af te maken en lijdt ook tegen Arsenal stevige nederlaag ›

"We moeten ons aan de goede dingen optrekken. Dit zijn de leermomenten voor ons. We moeten proberen het positieve mee te nemen en tegen Dender opnieuw voor die drie punten gaan", besloot Seys nog.