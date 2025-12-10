Ex-speler Dender en Aalst die ooit promotiegoal maakte richting Eredivisie is helemaal terug

Kent u Jens Podevijn nog? De gewezen speler van onder meer Eendracht Aalst en FCV Dender heeft een paar jaar na zijn voetbalseizoen alsnog de schoenen opnieuw uit de kast gehaald.

Jens Podevijn is een man die wel wat promotiefeestjes heeft gekend in zijn carrière. Bij Eendracht Aalst begon het allemaal voor de nu 36-jarige Oost-Vlaming. Hij begon er in vierde klasse, maar promoveerde er twee keer.

Promoties met Aalst én Willem II

Toen de Ajuinen in tweede klasse speelden, versierde hij een transfer naar het buitenland en ging hij bij Willem II aan de slag. Met dat team wist hij de promotie naar de Eredivisie af te dwingen.

Meer zelfs: in de finale van de play-offs wist hij tegen Den Bosch het winnende doelpunt te maken om die promotie af te dwingen. Een nieuw hoogtepunt in de carrière van de Belg, al volgde er na een jaar in de Eredivisie opnieuw een degradatie én een kruisbandblessure.

Uiteindelijk kwam hij terug naar België en tekende bij Dender, de grote concurrent van Aalst. Daarna volgden ook nog episodes bij Lebbeke en Voorde-Appelterre, alvorens in 2022 de schoenen aan de haak te hangen.



Tot nu dus, want hij heeft ondertussen de schoenen terug omgegord om een tweede carrière te beginnen in het Aalsterse jeugdhuizenvoetbal. Hij tekende bij de Romero’s en zo lijkt de cirkel helemaal rond voor Potjen.