Vincent Mannaert schept duidelijkheid over bondscoach Rudi Garcia: "Het moet beter"
Foto: © photonews
Rudi Garcia blijft, mits er geen spectaculaire ommekeer volgt, de bondscoach van de Rode Duivels op het WK komende zomer. Sportief directeur Vincent Mannaert maakte dat woensdag duidelijk.

“De balans is positief. We gaan verder met elkaar", zei hij aan HLN. Na de kwalificatiewedstrijd tegen Liechtenstein waren er twijfels ontstaan over García’s toekomst. De Fransman kwam in de novemberperiode ook prikkelbaar over en weigerde zelfs een interview met Gilles De Bilde, wat de druk verder verhoogde.

Toch ziet Mannaert genoeg redenen om door te gaan met de huidige bondscoach. “Het is de bedoeling dat Rudi Garcia onze bondscoach is op het WK", benadrukte hij. “De doelstellingen zijn behaald: behoud in de Nations League én WK-kwalificatie.”

Daarnaast ziet Mannaert ook positieve sportieve keuzes. “Rudi heeft een aantal spelers opnieuw op de voorgrond gebracht. Nicolas Raskin en Hans Vanaken oppikken was absoluut juist. Dat is uitstekend gedaan.”

Rudi Garcia blijft, maar moet progressie tonen

Maar de sportief directeur blijft kritisch over bepaalde aspecten van het spel. “Het verval binnen dezelfde match moet eruit. En de defensieve fouten moeten weg. Dat wordt zijn belangrijkste werk in aanloop naar het WK.”


Garcia krijgt dus het vertrouwen, maar met duidelijke verwachtingen. Het komende halfjaar moet bewijzen of hij de Rode Duivels klaar krijgt voor een stabieler, sterker en vooral foutlozer WK.

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 6-0 Slovakije Slovakije
Malta Malta 2-3 Polen Polen
Montenegro Montenegro 2-3 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 6-0 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 4-0 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 2-1 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-0 Griekenland Griekenland
Wales Wales 7-1 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 4-2 Denemarken Denemarken
België België 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 2-2 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 1-1 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 7-1 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 1-1 Zwitserland Zwitserland

