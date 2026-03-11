Standard komt met een belangrijke boodschap voor zijn supporters

Standard komt met een belangrijke boodschap voor zijn supporters
Foto: © photonews
Standard zet zich in voor verkeersveiligheid. De club wil zijn supporters eraan herinneren hoe belangrijk het is om na de wedstrijden veilig thuis te geraken.

Standard Luik wil zijn spelers en supporters bewustmaken van de gevaren van alcohol achter het stuur. De club vindt dat veiligheid ook buiten het veld een prioriteit moet zijn.

Een partnership met het AWSR

De Luikse club kondigde op zijn officiële website een nieuw partnership aan met het AWSR, het Waals Agentschap voor Verkeersveiligheid. Doel van die samenwerking is spelers en supporters te sensibiliseren, zodat iedereen na de wedstrijden veiliger naar huis kan terugkeren.

Volgens een enquête van het AWSR geeft één op de vier Waalse bestuurders toe na alcoholgebruik op een sportevenement toch weer achter het stuur te zijn gekropen.

Standard neemt duidelijk standpunt in

Voor Pierre François, General Manager van Standard, hebben clubs hierin een rol te spelen. "Onze verantwoordelijkheid stopt niet aan de lijn. Onze spelers zijn zichtbaar, worden door veel supporters gevolgd, en de boodschap die ze uitdragen telt. We willen dat al onze supporters na elke match veilig thuis geraken."


Volgens het AWSR zijn verkeersongevallen in Wallonië een belangrijke doodsoorzaak bij 18- tot 24-jarigen. Standard kiest er daarom voor om zijn supporters extra bewust te maken.

Standard

