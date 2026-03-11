Een gebrek aan kwaliteit? Thorsten Fink is duidelijk en zegt waarom het bij KRC Genk is fout gelopen

Foto: © photonews

Thorsten Fink kijkt zonder wrok terug op zijn ontslag bij Racing Genk. Volgens de Duitse trainer lag het probleem niet bij de mensen binnen de club, maar bij de omstandigheden waarin Genk moest werken.

In december besloot Racing Genk afscheid te nemen van Thorsten Fink. De Limburgers bleven dezelfde fouten maken en onder de Duitse trainer was er weinig tot geen verbetering meer te zien.

Ondertussen heeft hij het toch een plaats kunnen geven. "Ontslagen worden, is nooit fijn. Vooral niet omdat ik het gevoel had dat het nog zou goedkomen", opent hij bij Het Belang van Limburg.

Thorsten Fink wijst duidelijke oorzaak aan voor moeilijke periode bij Racing Genk

"Maar ik zal Genk altijd een warm hart toedragen. Zowel de spelers als het bestuur, Dimitri de Condé en de fans." Maar waar lag het dan aan? Daar heeft Fink een duidelijk antwoord op.

"Het lag niet aan de mensen, maar aan de situatie. Een club als Genk kan niet anders dan op een bepaald moment zijn beste spelers laten gaan", zegt hij. En dat is nu net waar het misliep volgens de huidige trainer van Samsunspor.

"Dat opvangen, is niet altijd makkelijk. En lukt niet altijd even snel. Zeker niet als je op drie fronten moet strijden. Ach, ik heb het een plaats kunnen geven", aldus Fink.

Volg KRC Genk - Freiburg live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (12/03).

