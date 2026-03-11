Met grote gevolgen voor Rode Duivels: Iran bevestigt dat het niet meedoet aan het WK

Met grote gevolgen voor Rode Duivels: Iran bevestigt dat het niet meedoet aan het WK
Foto: © photonews
Het WK 2026 komt steeds meer in het teken te staan van geopolitieke spanningen. Na het conflict met de VS en Israël is plots de vraag gerezen of Iran wel zal deelnemen aan het toernooi.

Het WK-voetbal staat onder hoogspanning vanwege het conflict in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten en Israël hebben Iran de voorbije week aangevallen. Of Iran nog naar het WK mag?

Als het van de Amerikaanse president Donald Trump afhangt wel. Dat deelde FIFA-voorzitter Gianni Infantino mee via sociale media. Hij had een gesprek met Trump. "We spraken ook over de huidige situatie in Iran en over het feit dat de Iraanse ploeg zich heeft geplaatst voor het WK 2026."

"Tijdens het gesprek benadrukte president Trump opnieuw dat het Iraanse team uiteraard welkom is om deel te nemen aan het toernooi in de Verenigde Staten", zegt Infantino. "We hebben nu meer dan ooit een evenement zoals het WK nodig om mensen samen te brengen."

Trump zegt dat Iran welkom is op WK, maar Iraanse minister sluit deelname uit

"Ik dank de president van de Verenigde Staten oprecht voor zijn steun, want dat toont nog maar eens aan dat voetbal de wereld verenigt", aldus de FIFA-voorzitter. Toch zal Iran niet meedoen aan het tornooi.

Dat liet Iraans minister van Sport, Ahmad Donjamali, weten tijdens een tv-interview. "Sinds de corrupte Amerikaanse regering onze leider heeft vermoord, zullen we onder geen beding deelnemen aan het WK."

Iran zit in dezelfde groep als de Rode Duivels. Dat betekent dus dat onze nationale ploeg een andere tegenstander zal krijgen op het Wereldkampioenschap. Wie dat wordt, moet nog blijken.

België

