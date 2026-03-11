De derde helft Cruisen met de Ferrari van Samy en opmerkelijk verhaal van Sels: "Moest zijn schoenen kuisen"

Cruisen met de Ferrari van Samy en opmerkelijk verhaal van Sels: "Moest zijn schoenen kuisen"
Foto: © photonews

Matz Sels heeft een mooie carrière gemaakt. Vanuit Lierse en Gent onder meer ging het naar Engeland, waar hij momenteel heel veel indruk maakt. Nu heeft de goalie zich uitgelaten over een paar zaken.

Matz Sels heeft al heel wat watertjes doorzwommen in zijn carrière. Ooit was er een flirt met PSV Eindhoven toen hij jong was. Dat heeft hij bekendgemaakt in Het Nieuwsblad. Hij deed er ook een paar aparte avonturen uit de doeken.

Matz Sels moest de schoenen van Seth De Witte kuisen

"Nu we het over die periode hebben, denk ik wel spontaan terug aan al die avonturen bij Lierse. Daar kan ik een boek over schrijven. Seth De Witte - goeie gast - was toen zowat mijn privéchauffeur", aldus Sels in de krant.

"Die zette me altijd af in Wilrijk, bij de Topsportschool. Ik moest wel zijn schoenen kuisen, anders mocht ik niet meer mee", kon er een lach af bij de doelman van Nottingham Forest die dus al heel wat heeft meegemaakt, ook in België.

Met de Ferrari van Samy cruisen

"Of ik me sterke man ­Maged Samy nog herinner? Uiteraard. Die ging toch Cham­pions League spelen met Lierse, niet? Hij had in ieder geval een originele manier om de spelers te motiveren: als je matchwinnaar was ..."


"Dan kreeg je de sleutel van zijn Ferrari en mocht je gaan cruisen", aldus nog Sels in zijn verhalen over zijn periode bij Lierse. De rest is geschiedenis, want momenteel zit Sels in de Premier League en vorig seizoen won hij er zelfs de 'Gouden Handschoen' met dertien clean sheets.

De derde helft
Matz Sels

