Van Daam Foulon tot Gervinho: bekende ex-spelers hebben duidelijke boodschap voor SK Beveren

SK Beveren kan woensdagavond kampioen worden in de Challenger Pro League. Voor de mogelijke titelmatch steken ook enkele oud-spelers hun voormalige club een hart onder de riem.

SK Beveren staat woensdagavond voor een cruciale wedstrijd. Als het thuis kan winnen van RWDM, is het zeker van de titel in de Challenger Pro League. De titelkoorts stijgt ondertussen fel. Enkele oud-spelers hadden nog een boodschap voor hun ex-ploeg.

Via DAZN schreven een aantal voormalige spelers van Beveren een berichtje, gericht aan de Waaslanders. "Eerst en vooral bravo aan de hele ploeg voor het werk dat tot nu toe geleverd is", zegt Gervinho, die ook nog bij Arsenal en AS Roma speelde.

"Nog één wedstrijd om het doel te bereiken. Ik wens hen veel succes voor woensdag, met een overwinning op het einde van de wedstrijd zodat jullie die promotie kunnen vieren. Komaan jongens", aldus Gervinho. Ook Daam Foulon steunt zijn voormalige werkgever: "C'mon leeuwen, de kers op de taart zetten."

Spits Zinho Gano liet ook van zich horen. "Dat ze het 100% verdiend hebben! Waren gewoon te sterk dit seizoen. En dat ik echt blij ben dat ze terug in 1A gaan voetballen waar ze thuis horen! Ik hoop snel nog eens langs te gaan op de Freethiel."

Renaud Emond sloot af: "Gewoon enorme felicitaties voor het ongelooflijke seizoen dat ze neerzetten! Bravo aan de hele ploeg en de hele club. Ik ben ook heel blij dat de club kan terugkeren naar haar plaats in 1A, en hopelijk voor vele jaren."



Bij een overwinning is de club woensdag dus al zeker, maar ook als het vanavond misloopt wordt het slechts een kwestie van tijd. Het kan praktisch eigenlijk niet meer mislopen voor de Waaslanders.