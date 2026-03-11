Veel lof voor Belgische profclubs: "Ze doen waar PSV niet in slaagt"

SK Beveren heeft de promotie al mogen vieren ondertussen. Op woensdagavond kan daar ook mathematisch zeker de titel bijkomen. Ondertussen is de vraag natuurlijk ook al wat er volgend seizoen gaat gebeuren.

Als SK Beveren in eigen huis wint van RWDM Brussels, dan is het zeker van de titel. Momenteel hebben ze 72 op 78 en ook nog niet verloren. Aan de Waaslanders om de komende zes wedstrijden die ongeslagen status te behouden.

Beveren is nog steeds ongeslagen: héél straf rapport

"Ze doen het wel goed", aldus ook Filip Joos in 90 Minutes. "Kijk naar PSV Eindhoven, dat ook al zo goed als kampioen is maar ondertussen wel uit de Nederlandse Beker ligt. Omdat ze al lang zeker zijn in hun hoofd van de titel."

"Zo merk je hoe moeilijk het is om het vol te houden en daar slaagt Beveren toch wel in", vindt Joos het een knappe prestatie van de Wase Leeuwen. Waarop Wesley Sonck meteen inpikte: "Ik vraag me af wat ze volgend jaar kunnen in 1A."

Hoever kan Beveren komen in de Jupiler Pro League?

"Als ze met deze ploeg naar 1A gaan, nadat ze het verschil zo hard maakten dit seizoen? Dan moeten ze toch meekunnen in de Jupiler Pro League en dat ook heel goed kunnen doen? Of hoe sterk is 1B in vergelijking met 1A?"

Volgens de analisten is de winnaar van de play-off (Beerschot, Lommel, Patro Eisden Maasmechelen of Club Luik op dit moment) ook niet kansloos tegen Dender of welk team er ook laatste zou worden in de Jupiler Pro League.