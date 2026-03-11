Behoort Club Brugge bij Europese elite met 347 miljoen euro? Ook Genk en Union duiken op in opvallende lijst

Behoort Club Brugge bij Europese elite met 347 miljoen euro? Ook Genk en Union duiken op in opvallende lijst
Foto: © photonews

Club Brugge behoort volgens nieuw onderzoek van het CIES Voetbalobservatorium tot de clubs met de meest waardevolle kernen buiten de topcompetities. Blauw-zwart duikt, net als KRC Genk en Union SG, ook op in de top 100 wereldwijd.

Club Brugge beschikt over bijzonder veel spelers van hoge kwaliteit. Dat werd onlangs nog eens duidelijk na een nieuw onderzoek van het CIES Voetbalobservatorium (Internationaal Centrum voor Sportstudies). 

Daar berekenden ze de totale transferwaarde van eigen spelers van alle clubs in 70 verschillende competities. Dat wil dus zeggen: alle spelers in de kern, behalve degenen die gehuurd worden. 

Club Brugge staat hoog in ranglijst van meest waardevolle selecties

Als we naar de wereldwijde ranglijst kijken, komen we Club Brugge tegen op plaats 46 met een totale waarde van 347 miljoen euro. De duurste speler is nog steeds Christos Tzolis (44 miljoen euro).

Als ploegen uit de top-5-competities worden weggelaten, staat Club plots op plaats 5, onder PSV en net boven Ajax. Zo wordt nog maar eens duidelijk dat blauw-zwart op papier de meest waardevolle kern van het land heeft.

Als we nog verder kijken in de lijst komen we ook Union SG (plaats 71, 204 miljoen euro) en KRC Genk (plaats 76, 172 miljoen euro) tegen. Bij de Limburgers is opvallend dat de marktwaarde van Kos Karetsas (44,5 miljoen euro) maar liefst 26% van de totale waarde van de kern bedraagt.

