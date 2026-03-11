Speler uit Pro League kreeg steun van absolute wereldster na racistisch incident

En december werd Dennis Gyamfi op het veld van SK Beveren het slachtoffer van racisme. Tijdens die moeilijke periode kon hij rekenen op onverwachte steun. Dat heeft de speler van Beerschot nu laten weten.

Even terug naar de feiten: eind vorig jaar werd de rechtsback van Beerschot, Dennis Gyamfi (24), tijdens de verplaatsing van de Ratten naar SK Beveren het slachtoffer van racistische uitlatingen. Beide clubs kwamen toen met een gezamenlijke verklaring waarin ze die ontsporingen veroordeelden, terwijl Beveren ook burgerlijke procedures opstartte om de daders uit het stadion te weren.

Dennis Gyamfi breekt de stilte na racistisch incident

Enkele maanden later brak Gyamfi bij ESPN voor het eerst de stilte over het voorval. "Ik hoorde iets, geroep. Ik keek naar een man. Hij deed iets dat me heel veel pijn heeft gedaan, en nog altijd pijn doet. Hij noemde me een aap", aldus de Nederlandse speler.

"Het was heel duidelijk toen het gebeurde. Het is zoals wat er met Vinicius Junior is gebeurd, ook dat moet stoppen. Ik kon me niet meer concentreren, ik kon de bal niet meer controleren. Ik wist niet meer wat er in de wedstrijd gebeurde", onthult Dennis Gyamfi.

Steunbericht van Jude Bellingham

"Ik had zoiets nog nooit meegemaakt, het was nieuw voor mij. Mijn familie heeft het ook gezien en belde me na de match." Nadien kreeg de Beerschot-speler steun uit alle hoeken, met berichten van verschillende namen uit de voetbalwereld.



"Ik kreeg een bericht van Harvey Barnes, die bij Newcastle speelt en die ik nog kende uit Engeland. Ook Demarai Gray, die in Birmingham speelt." De bekendste speler die hem contacteerde, was echter een zéér grote naam: Jude Bellingham. "Ik heb veel vrienden in het Europese voetbal, we houden contact en in zulke situaties steunen we elkaar altijd. Het maakt me blij dat ik niet alleen ben."