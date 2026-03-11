Zoektocht Coucke? Meer details lekken uit over de bekerfinale: uur, thuisploeg, ...

RSC Anderlecht neemt het op 14 mei in de finale van de Croky Cup op tegen Union SG. Na de bekerfinale van vorig seizoen tegen Club Brugge is het een nieuwe kans voor paars-wit om eens een prijsje te gaan pakken. Union kan dan weer nog mikken op de dubbel.

RSC Anderlecht gaat na de verloren bekerfinale tegen Club Brugge vorig seizoen op zoek naar een nieuwe kans. Ook dit seizoen zijn ze in de finale van de Croky Cup geraakt na een knappe prestatie in de terugwedstrijd van de halve finales tegen Antwerp.

Union is thuisploeg tegen Anderlecht in finale van Beker van België

Union SG kan dit seizoen nog mikken op de dubbel. Ze staan voorlopig op kop in de Jupiler Pro League en hadden in de halve finales van de Beker van België in de terugwedstrijd weinig problemen om uiteindelijk Charleroi uit te schakelen.

Ondertussen is er meer duidelijkheid over de bekerfinale. Die wordt zoals verwacht op donderdag 14 mei afgewerkt. Union is uitgeloot als thuisploeg en de wedstrijd zal al beginnen om 15 uur in het Koning Boudewijnstadion.

Pro League komt met meer informatie over bekerfinale

"De finale van de Croky Cup op donderdag 14 mei wordt afgetrapt om 15u00. Op Hemelvaartsdag vormt het Koning Boudewijnstadion het decor voor de eerste volledig Brusselse finale tussen Union Saint-Gilloise en RSC Anderlecht", aldus de Pro League op haar webstek.



"Union - geloot als thuisploeg in haar vierde Croky Cup-finale - mocht in 2024 de beker voor het laatst in de lucht steken. RSC Anderlecht speelt voor het tweede jaar op rij de finale, de zestiende keer in totaal, maar de laatste bekerwinst dateert wel al van 2008. De ticketverkoop voor de Croky Cup-finale verloopt via de officiële kanalen van de clubs."