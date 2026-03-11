Gewonnen in Waregem, maar er is een hardnekkig probleem bij Standard...

Ondanks de volgens de statistieken verdiende zege op het veld van Zulte Waregem blijft Standard kampen met een schrijnend gebrek aan creativiteit en doelkansen. Dat probleem sleept al sinds het begin van het seizoen aan, en het probleem is nog niet opgelost.

0,98 xG tegen 1,46 xG: ook al had het muntstuk zoals Vincent Euvrard op zijn persconferentie terecht aanhaalde naar beide kanten kunnen vallen: statistisch gezien verdiende Standard zijn zege op het veld van Zulte Waregem van zondag (0-1).

Een zeldzaam gegeven voor de Rouches, die laatste stonden in het klassement van de "expected points", een statistiek die de verwachte punten van een ploeg in kaart brengt op basis van de gemaakte en geïncasseerde "expected goals". Die plaats valt te verklaren door het grote aantal kansen dat de Luikenaars weggeven en het lage aantal kansen dat ze zelf creëren. Dat betekent dus ook dat de troepen van Vincent Euvrard in beide rechthoeken efficiënter zijn dan het gemiddelde.

Standard met een gebrek aan creativiteit

Defensief heeft Standard de voorbije weken de rangen gesloten sinds de terugkeer naar een vijfmansdefensie, die veel stabieler en sterker oogt. Maar offensief wringt het nog altijd, want de Rouches hebben nog steeds een van de zwakste aanvallen van het kampioenschap en scoren thuis gemiddeld maar één goal per wedstrijd.

Het klopt dat de drie Luikse aanvallers vaak geïsoleerd komen te staan. Rafiki Saïd blijft goed gepositioneerd in afwachting van een goede bal om het verschil te maken, maar wordt te weinig in goede omstandigheden aangespeeld. Dennis Ayensa levert verdedigend werk van onschatbare waarde, maar komt zelf amper tot kansen. En Tobias Mohr of Adnane Abid werken zich uit de naad op de rechterkant, met wisselend succes.

Marc Wilmots dacht het probleem in januari op te lossen

Marc Wilmots had het al tijdens de wintermercato goed begrepen: dit Standard mist een middenvelder die verdediging en aanval kan verbinden, door zich laag aan te bieden om op te bouwen en later opnieuw aanspeelbaar te zijn om de offensieve spelers te bedienen. Een profiel dat sterk is in de opbouw, à la... Teddy Teuma, die half januari neerstreek aan de Maas.





Na een blessure op training, net voor de verplaatsing naar Club Brugge, speelde hij amper drie wedstrijden voor de Rouches, waardoor Standard opnieuw met hetzelfde probleem op het middenveld zat. Met de blessure van Casper Nielsen werd het logische duo op het middenveld Karamoko - Ilaimaharitra, maar dat toonde zich zowel degelijk als buffer voor de verdediging, als kwetsbaar wanneer er gecreëerd moest worden.

De terugkeer van Teddy Teuma zal veel deugd doen

De Fransman en de Malagassiër zijn twee stevige spelers in de duels, sterk in de balrecuperatie en het dichten van ruimtes. Maar Standard zou waarschijnlijk meer creëren met een strenger, offensiever profiel, zoals Casper Nielsen, Teddy Teuma en, in mindere mate, Mohamed El Hankouri.

Er is goed nieuws voor Vincent Euvrard: de Deen maakte in Waregem tijdens de zege opnieuw enkele minuten, terwijl de Maltese middenvelder naar verwachting terug in de selectie zit voor de verplaatsing naar Antwerp. Tenzij er op het laatste moment nog iets misloopt, krijgt de T1 van de Rouches dus meer opties op het middenveld en kan hij vooral misschien weer een meer offensief profiel brengen dat de gewenste creativiteit toevoegt, en dus ook meer kansen oplevert.