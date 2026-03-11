Als dit de top-6 is: Anderlecht, STVV en Union laten Club Brugge sterretjes zien

Wie haalt de Champions' Play-offs dit seizoen? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar als het de zes ploegen zijn die er nu al in staan zijn, dan is dat geen goed nieuws voor ... Club Brugge. Er is werk aan de winkel, zoveel is duidelijk.

Union SG staat voorlopig nog altijd aan de leiding in de Jupiler Pro League. Vorig seizoen haalden ze in de Champions' Play-offs ongemeen hard uit door alle teams stuk voor stuk tussen de boterham te leggen en met een 4 op 6 tegen Club de titel te pakken.

Union SG, STVV, Anderlecht: niemand steekt er écht bovenuit

Als we dit seizoen de play-offs zouden ingaan met naast Union SG en Club Brugge ook STVV, Anderlecht, Mechelen en KAA Gent, dan is het nog maar de vraag in hoeverre de Brusselaars opnieuw zo dominant kunnen zijn.

De wedstrijd tegen STVV op speeldag 30 kan al een eerste of laatste indicatie geven naar de play-offs toe. Tot op heden kan STVV een rapport voorleggen van 16 op 27 tegen de andere teams uit de top-6, Union SG doet het met 17 op 27 nog iets beter.

Het rapport van Club Brugge valt vies tegen: 11 op 27

RSC Anderlecht heeft hetzelfde rapport voor te leggen voorlopig en krijgt nog een wedstrijd tegen KV Mechelen om verder aan dat rapport te werken. Alle drie de teams doen het sowieso al beter dan Club Brugge.

Ook zij spelen nog tegen KV Mechelen, maar hebben momenteel amper 11 op 27. Dat is toch wat weinig voor een team als blauw-zwart. Gent (9 op 30) en KV Mechelen (5 op 24) doen nog slechter, al kan Mechelen met zeges tegen Anderlecht en Club zelfs nog op gelijke hoogte komen.