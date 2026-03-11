De één zijn dood ... en de "Show must go on": Irak en FIFA laten er geen twijfel over bestaan richting WK

De één zijn dood ... en de "Show must go on": Irak en FIFA laten er geen twijfel over bestaan richting WK

De situatie in het Midden-Oosten roept heel wat vragen op rond het WK 2026, zeker over de deelname van Iran, die weinig waarschijnlijk lijkt. FIFA-COO Heimo Schirgi laat daar nauwelijks twijfel over bestaan: the show must go on.

Zal Iran deelnemen aan het WK 2026? En zo niet: wie neemt dan de plaats van Team Melli in de Belgische groep in? Het antwoord op die vraag lijkt te zijn: ofwel Irak, ofwel de Verenigde Arabische Emiraten, de twee hoogst gerangschikte Aziatische landen op de FIFA-ranking.

Het WK 2026 gaat sowieso door volgens de FIFA

Maar ook Irak zit in een moeilijke situatie, omdat het land voorlopig het Midden-Oosten niet kan verlaten om zijn intercontinentale barrage te spelen. In dat geval is het mogelijk dat de Verenigde Arabische Emiraten alsnog worden toegelaten tot de competitie, als de FIFA de barrage die eind maart in Mexico gepland staat niet wil uitstellen.

Kortom: de vragen stapelen zich op en bij de FIFA lijkt men af te wachten. Sommigen vinden zelfs dat de VS, als oorlogvoerende partij en "agressor" tegenover Iran, geboycot zouden moeten worden, of zelfs het WK ontnomen zou moeten worden als organisator, zoals Rusland na de aanval op Oekraïne uit alle sportcompetities werd geweerd.

The show must go on, zoveel is duidelijk

De COO van de FIFA, Heimo Schirgi, ging tijdens een bezoek aan het International Broadcast Centre in Dallas, het uitzendcentrum van het toernooi, in op die vragen. "Op een bepaald moment wordt dit op de ene of de andere manier opgelost. En het WK zal er komen, dat is overduidelijk", zegt hij in uitspraken die geciteerd worden door Givemesports.


"Het WK is te groot om uitgesteld te worden en het is onze wens dat alle landen die zich hebben geplaatst ook kunnen deelnemen", hoopt Schirgi. Bij Irak hopen ze ondertussen de barrages te kunnen afwerken of anders Iran te kunnen vervangen.

