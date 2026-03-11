'Speler Anderlecht keert kar helemaal, maar er is nog een ferm struikelblok'

Wie had dat een maand geleden nog verwacht? Centraal achterin krijgt Mihajlo Ilic week in, week uit zijn kans van Jérémy Taravel. De toekomst ziet er zo plots toch helemaal anders uit dan een tijdje geleden.

Achteraan bij paars-wit staat er nu een duo Ilic - Diarra. Over die tweede naam is er nooit enige twijfel geweest - ook niet onder Besnik Hasi. Maar de eerste kreeg pas de voorbije maand onder Taravel écht kansen.

Ilic speelde Hey uit de basis bij Anderlecht

Meer zelfs: hij speelde Hey gewoon klinkklaar uit de basiself. En tot op heden maakt de speler toch wel een goede indruk. Ook afgelopen weekend tegen Club Brugge stond hij meer dan zijn mannetje op Jan Breydel voor paars-wit.

En de toekomst ziet er zo plots helemaal anders uit voor de 22-jarige Servische centrale verdediger. Hij heeft ondertussen ook de gensters van Besnik Hasi helemaal van zich afgespeeld en lijkt opnieuw te blaken van vertrouwen.

Ilic wil blijven bij RSC Anderlecht, maar ...

De huurling van Bologna zou zelfs graag willen blijven in België en bij Anderlecht, al zal dat niet meteen een makkelijke zaak worden. Het grootste struikelblok wat dat betreft is volgens Het Nieuwsblad de dure aankoopoptie.



Die zou 5,5 miljoen euro bedragen. Veel te hoog voor Anderlecht, dat niet te diep in de buidel wil tasten. Zelf betaalden de Italianen bijna vijf miljoen euro voor de verdediger, dus willen ze hem niet zomaar laten gaan.