Lang vast in Iran: coach met verleden bij Oostende, Beerschot en Kortrijk eindelijk in veiligheid

Adnan Custovic is een van die bekende gezichten uit het Belgische voetbal die de oorlog in het Midden-Oosten moesten ontvluchten. Zijn vertrek uit Iran heeft lang geduurd, maar hij is nu in veiligheid.

De voormalige speler van Moeskroen, AA Gent en Beerschot Adnan Custovic lanceerde zijn trainerscarrière in België. Als assistent van Yves Vanderhaeghe bij Kortrijk en Oostende werd hij nadien T1 van KVO en vervolgens van Beveren. We kenden hem ook als T2 van Ivan Leko bij Hajduk Split en in de Chinese competitie.

Iraans avontuur loopt af voor Adnan Custovic door oorlog

Dit seizoen was hij trainer van Zob Ahan Esfahan, in de hoogste afdeling in Iran. Net als Moussa Djenepo en Duckens Nazon bij Esteghlal of Ronny Deila in Israël maakte Custovic de plotse escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten van dichtbij mee.

"Elke dag werden we wakker en vroegen we ons af of de aanvallen al begonnen waren. Op de dag van de eerste bombardementen waren we ons aan het voorbereiden op onze avondmatch tegen Persepolis. We zaten in het hotel toen we hoorden dat de aanvallen op Teheran waren gestart. Onze wedstrijd werd daarna afgelast en we kregen toestemming om naar huis terug te keren", legt hij uit bij Notélé.

'Commandant Custo' wilde niet vertrekken uit Iran

Toch bleef de Bosnische coach nog drie dagen onder de raketten verder doen. Het waren zijn voormalige trainer en zijn ex-teammanager die hem op andere gedachten brachten: "Ze zeiden dat ik absoluut moest vertrekken, omdat het nieuws niet goed was. De club slaagde erin om een chauffeur en een voertuig voor mij te regelen en ik heb 15 uur in de auto gezeten om de Turkse grens te bereiken. Eenmaal in Turkije heb ik nog een extra dag gewacht om een vliegtuig te kunnen nemen en terug te keren naar België."


Adnan Custovic is intussen dus in veiligheid, maar blijft erg bezorgd over de situatie ter plaatse: "Ik ben echt verliefd geworden op Iran en op de bevolking, die niet is zoals men het op televisie vaak voorstelt. De meerderheid van de mensen wil in vrede leven, met de familie lachen en gewoon rustig leven. Er is een regime dat al 47 jaar aan de macht is en het klopt dat mensen verandering willen, maar dat zal niet zo eenvoudig zijn. Ik denk niet dat de aanval van de Verenigde Staten en Israël nodig was."

