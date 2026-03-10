KV Mechelen met stress richting Anderlecht: maken ze het tegen paars-wit af? Goots geeft zijn mening

Patrick Goots denkt dat het nog spannend wordt voor KV Mechelen in de strijd om de Champions' Play-offs te halen. Met nog twee speeldagen te gaan heeft Malinwa vier punten voorsprong, maar er wachten nog lastige wedstrijden tegen RSC Anderlecht en Club Brugge.

“Het wordt een stressy week Achter de Kazerne”, zegt Goots in GvA. “Ik zeg al een heel jaar dat Mechelen erbij gaat zijn, maar nu gaat het nog bibberend richting die dertigste speeldag.”

Toch is er volgens de analist nog geen reden tot paniek. “De marge bedraagt nog steeds vier punten. Het zou goed zijn als Mechelen zondag tegen Anderlecht een puntje – of idealiter de drie punten – thuis kan houden. Ik zie concurrenten Gent, Genk en Standard overigens geen 6 op 6 pakken.”

De nederlaag tegen KAA Gent heeft wel wat twijfel doen ontstaan. “Over die slappe prestatie in Gent zal deze week een hartig woordje worden gesproken. Maar als ik Benito Raman hoor benadrukken hoe historisch die kwalificatie voor de top zes zou zijn, verwacht ik dat ze Anderlecht met de juiste mindset zullen bekampen.”

Patrick Goots verwacht een extra gemotiveerd KVM tegen Anderlecht

Volgens Goots speelt ook de mentale druk een rol in deze fase van het seizoen. “Ik heb als voetballer vaak in degradatiegevaar gezeten. Elke wedstrijd die wordt afgevinkt, is er één minder. Op een bepaald moment houdt het gewoon op.”



Ook KVC Westerlo klopt nog op de deur van de top zes, maar Goots denkt niet dat die ploeg er nog bij raakt. “Ik denk dat Westerlo gaat tekortkomen. Het ontvangt nu Club Brugge en sluit af op Standard. Maar ze zitten wel in een geweldige flow en kunnen zeker nog een rol spelen in de strijd.”