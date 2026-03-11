Verrassende transfer deze zomer? 'Spaanse topclub denkt aan Jérémy Doku'

Jérémy Doku wekt de interesse van verschillende clubs die hem een belangrijkere rol willen geven, sinds hij niet meer een vaste basisspeler is bij Manchester City. Onder meer Atlético Madrid zou daarbij aan hem denken.

Hoewel hij een grote fan is van Pep Guardiola, is Jérémy Doku bij Manchester City niet langer altijd basisspeler. De offensieve opties zijn er nu eenmaal talrijk, en dat is na de recente transferperiodes alleen maar toegenomen.

De Rode Duivel moet het intussen opnemen tegen Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Omar Marmoush en de meer ervaren Bernardo Silva voor de aanvallende posities, zonder daarbij de opmars van jong talent Nico O'Reilly te vergeten. Zijn speeltijd komt voorlopig uit op amper 46% van de mogelijke minuten in de Premier League.

Een situatie die de 23-jarige winger zorgen zou baren, volgens het Engelse medium Team TALK. Jérémy Doku zou niet langer zeker zijn van zijn plaats bij Manchester City, en zijn entourage zou aan het einde van het seizoen een gesprek met de clubleiding willen om duidelijkheid te krijgen.

Meerdere clubs willen Jérémy Doku opnieuw een onbetwiste basisspeler maken

Doku wil vooral een vaste basisplaats, iets wat Manchester City hem niet altijd kan garanderen. Verschillende clubs zouden zijn dalende speeltijd nauwgezet gevolgd hebben en zouden klaarstaan om hem opnieuw te lanceren.



Bij die gegadigden zit volgens Team TALK onder meer Atlético Madrid, dat eraan toevoegt dat Doku een gegeerd profiel is bij meerdere Spaanse clubs. Zien we de ex-Anderlecht-speler volgend seizoen in La Liga? Dan moet Atlético (of een andere club) Manchester City wel overtuigen om hem te laten gaan. City haalde hem destijds voor 60 miljoen euro en hij ligt er nog onder contract tot 2028.