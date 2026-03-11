Nicky Hayen wijst op lastig pijnpunt bij Genk en spreekt zich uit voor clash met Freiburg

Racing Genk staat donderdag voor een stevige opdracht in de Europa League. In de Cegeka Arena wacht met SC Freiburg een stugge tegenstander in de heenwedstrijd van de achtste finales.

Racing Genk speelt donderdagavond in eigen huis tegen SC Freiburg. De Duitsers komen in de Cegeka Arena de heenwedstrijd van de achtste finales van de Europa League spelen.

Freiburg staat momenteel op de achtste plaats in de Bundesliga. Vorig weekend speelde de club nog 3-3 gelijk tegen Bayer Leverkusen. Genk-coach Nicky Hayen verwacht een stugge tegenstander.

Nicky Hayen waarschuwt voor Freiburg

"Ze blijven 95 minuten lang lopen", vertelde hij op zijn persmoment volgens Het Laatste Nieuws. "Ze voeren hun taken tot in de perfectie uit. Het is een stugge en vervelende ploeg om tegen te spelen."

"We gaan een goede dag moeten hebben, maar tegelijk hebben we getoond dat we veel aankunnen, zeker thuis", beseft de Genkse oefenmeester. Freiburg eindigde zevende in de League Phase en moest daardoor geen play-offs spelen.

Afgelopen weekend had Racing een slechte generale repetitie. Het ging met 2-1 onderuit op het veld van Union SG, maar maakte op geen enkel moment aanspraak op de zege. Hayen zegt dat Genk soms een stukje Burgess mist.



"Dan heb ik het niet per se over het fysieke, maar ook over het geslepen zijn. Soms missen we dat nog. Wij hebben andere kwaliteiten. Dat hebben we de afgelopen weken ook bewezen. Maar als we niet in ons spel geraken, moeten we ergens op kunnen terugvallen", aldus Hayen.