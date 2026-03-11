Club Brugge slaat toe met meerjarig contract voor jeugdproduct KV Kortrijk

Club Brugge maakt heel wat indruk met de A-ploeg. En ook Club NXT is indruk aan het maken in de Youth League. De blauw-zwarte toekomst ziet er goed uit en ook de komende jaren mogen we nog wel wat doorbraken verwachten.

Het gaat hard bij Club Brugge. Zowat elke dag kondigen ze nu wel een nieuwe contractverlenging aan bij de jeugd. Ook daar geloven ze namelijk bijzonder hard in de spelers die ze ter beschikking hebben, voor nu én voor later.

Club Brugge maakt werk van de toekomst

Op dinsdag werd al naar buiten gebracht dat Emiel Callens langer bij blauw-zwart zou gaan blijven. Hij tekende een nieuw contract en kan zo via de jeugd en Club NXT gaan dromen van minuten bij de A-kern op termijn.

From U10 to U18. The journey continues. 🔵⚫️



Bas Snaet verlengt z'n contract tot 2029. ✍️ — Club NXT (@ClubNxt) March 9, 2026

Maar hij is niet de enige, want ook Bas Snaet heeft een contractverlenging getekend bij Club Brugge. Hij blijft zo tot juni 2029 aan boord. Dat hebben de Bruggelingen laten weten via een persbericht op hun webstek.

Club Brugge legt Bas Snaet voor meerdere jaren vast

"Bas Snaet (17) heeft zijn contract bij Club NXT verlengd tot 2029. De middenvelder speelt sinds 2019 bij Blauw‑Zwart, nadat hij overkwam van KV Kortrijk en aansloot bij de Club NXT U10. Vandaag maakt hij deel uit van Club NXT U18 en werd hij eerder ook geselecteerd voor de nationale ploeg U16 Futures."





"Zijn ontwikkeling blijft niet onopgemerkt: Bas ziet zijn prestaties beloond worden met een contractverlenging tot 2029", aldus de Bruggelingen over het nieuwe contract voor drie seizoenen voor Snaet.