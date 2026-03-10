Club Brugge maakt statement met 'familieverhaal': spelmaker tekent meerjarig contract

Club Brugge maakt heel wat indruk met de A-ploeg. En ook Club NXT is indruk aan het maken in de Youth League. De blauw-zwarte toekomst ziet er goed uit en ook de komende jaren mogen we nog wel wat doorbraken verwachten.

Club Brugge wil er ook de komende jaren staan met de A-kern én met Club NXT. In die hoedanigheid heeft het nu ook Emiel Callens langer aan zich weten te binden. Hij blijft twee jaar langer in loondienst van blauw-zwart.

Club Brugge gelooft volop in de eigen jeugd

"Emiel Callens (18) heeft zijn contract bij Club NXT verlengd tot 2028. De aanvallende middenvelder is een rasecht jeugdproduct van Club Brugge. Hij doorliep alle jeugdreeksen van Blauw-Zwart en sloot in 2014 aan bij de U7."

Bij ons sinds de U7. Klaar voor meer. 👣💭



Emiel Callens tekent bij tot 2028! ✍️ — Club NXT (@ClubNxt) March 10, 2026

"Vandaag maakt hij deel uit van Club NXT U18, waar hij dit seizoen 4 goals scoorde in 14 wedstrijden. Daarnaast werd hij afgelopen seizoenen ook enkele keren opgenomen in de selecties voor de UEFA Youth League."

Emiel Callens langer bij Club Brugge



"Ook binnen de club blijft het een écht familieverhaal: zijn jongere zus Irene speelt in de jeugdwerking van Club YLA. Emiel combineert zijn traject bij Club NXT met zijn studies aan het KTA Brugge", aldus Club Brugge in een persbericht op de eigen webstek.



"Door zijn sterke prestaties en constante ontwikkeling ziet Emiel zijn contract nu verlengd worden tot 2028", klinkt het trots. Daarmee lijkt Callens een nieuwe stap te zetten met oog op zijn mooie toekomst in blauw-zwart.