Kompany na de enorme optater aan Atalanta ... nog niet helemaal verzadigd

Kompany na de enorme optater aan Atalanta ... nog niet helemaal verzadigd

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bayern München - de ploeg van Vincent Kompany - heeft Atalanta met 1-6 vernederd en komt zo dicht bij de kwartfinales van de Champions League. En toch wilde de coach met een verleden bij Anderlecht nog niet te hoog van de toren blazen.

Bayern München van Vincent Kompany trok naar Italië voor de heenmatch tegen Atalanta Bergamo in de achtste finales van de Champions League. De Duitsers wonnen eenvoudig met 1-6, met drie doelpunten in elke helft.

Bayern München maakt indruk, maar Vincent Kompany met de voetjes op de grond

Een echte krachttoer, die ook indruk maakte op de andere ploegen die nog in de competitie zitten. De Belgische coach reageerde na afloop op de officiële clubsite. En hij bleef toch nog met de voetjes op de grond. 

Bayern staat zo goed als zeker in de kwartfinales. De terugmatch wordt in München gespeeld en de Italianen hebben daar een mirakel nodig om het nog om te draaien. De Duitsers verloren dit seizoen ook nog geen enkele thuiswedstrijd in de Champions League: 4 matchen, 4 overwinningen.

Kompany had zijn groep goed voorbereid

"Dit is de prestatie waar we op hoopten. Ik zou zelfs durven zeggen dat we er nog één of twee extra hadden kunnen maken", legde de coach uit. Een tactiek die vooraf goed was ingeoefend door zijn team, zoveel is duidelijk.

Lees ook... 🎥 Bayern München van Vincent Kompany walst over Atalanta, grootste nachtmerrie voor doelman Tottenham
"Ik denk dat we aanvallend de hele wedstrijd erg gevaarlijk waren. We hebben ons spel goed gedoseerd: soms met korte, nauwkeurige passes, maar ook met loopacties in de diepte. Dat heeft hen vandaag echt pijn gedaan."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Atalanta
Bayern München
Vincent Kompany

Meer nieuws

🎥 Bayern München van Vincent Kompany walst over Atalanta, grootste nachtmerrie voor doelman Tottenham

🎥 Bayern München van Vincent Kompany walst over Atalanta, grootste nachtmerrie voor doelman Tottenham

07:40
2
Club Brugge slaat toe met meerjarig contract voor jeugdproduct KV Kortrijk

Club Brugge slaat toe met meerjarig contract voor jeugdproduct KV Kortrijk

10:00
Lang vast in Iran: coach met verleden bij Oostende, Beerschot en Kortrijk eindelijk in veiligheid

Lang vast in Iran: coach met verleden bij Oostende, Beerschot en Kortrijk eindelijk in veiligheid

09:45
Verrassing van formaat op komst? 'Biglia mogelijk volgend jaar hoofdcoach in ... België'

Verrassing van formaat op komst? 'Biglia mogelijk volgend jaar hoofdcoach in ... België'

09:30
1
De één zijn dood ... en de "Show must go on": Irak en FIFA laten er geen twijfel over bestaan richting WK

De één zijn dood ... en de "Show must go on": Irak en FIFA laten er geen twijfel over bestaan richting WK

09:00
Club Brugge ziet de bui al hangen: meer dan 20 miljoen incasseren, maar topspeler kwijt

Club Brugge ziet de bui al hangen: meer dan 20 miljoen incasseren, maar topspeler kwijt

08:40
1
Vele miljoenen naar Jan Breydel? Iedereen wil Bruggeling: zelfs Internazionale droomt van dubbelslag

Vele miljoenen naar Jan Breydel? Iedereen wil Bruggeling: zelfs Internazionale droomt van dubbelslag

08:00
4
"Dit Anderlecht kan competitief zijn in de play-offs en is niet kansloos in bekerfinale"

"Dit Anderlecht kan competitief zijn in de play-offs en is niet kansloos in bekerfinale"

07:20
Haalt hij Kayembe weg bij KRC Genk? Thorsten Fink zegt hoe het zit

Haalt hij Kayembe weg bij KRC Genk? Thorsten Fink zegt hoe het zit

07:00
SK Beveren wil veel meer dan enkel de titel pakken: "Hoe vaak kan je dit meemaken?"

SK Beveren wil veel meer dan enkel de titel pakken: "Hoe vaak kan je dit meemaken?"

06:30
1
🎥 Het grote werkpunt van KAA Gent is meteen ook een waarschuwing richting Zulte Waregem Analyse

🎥 Het grote werkpunt van KAA Gent is meteen ook een waarschuwing richting Zulte Waregem

06:00
1
Verdediger Bayern München laat zich uit over Vincent Kompany en houdt zich niet in

Verdediger Bayern München laat zich uit over Vincent Kompany en houdt zich niet in

10/03
Eden Hazard stelt eis voor broer Thorgan bij Rode Duivels en kijkt verder: "Hij zou de ideale bondscoach zijn"

Eden Hazard stelt eis voor broer Thorgan bij Rode Duivels en kijkt verder: "Hij zou de ideale bondscoach zijn"

14:20
3
Meer dan een miljoen euro verdwenen: topman van het Congolese voetbal kent zijn straf na schandaal

Meer dan een miljoen euro verdwenen: topman van het Congolese voetbal kent zijn straf na schandaal

23:00
1
"Hij lijkt dat niet te voelen": Alderweireld spreekt klare taal over Tresoldi

"Hij lijkt dat niet te voelen": Alderweireld spreekt klare taal over Tresoldi

22:30
1
🎥 Vanavond in de Challenger Pro League: is dit de lulligste goal ooit?

🎥 Vanavond in de Challenger Pro League: is dit de lulligste goal ooit?

21:58
Wouter Vrancken legt uit waarom deze speler nooit start bij STVV: "Dan kan hij pas brokken maken"

Wouter Vrancken legt uit waarom deze speler nooit start bij STVV: "Dan kan hij pas brokken maken"

21:30
Goots zegt hoe Royal Antwerp FC de play-offs moet aanpakken

Goots zegt hoe Royal Antwerp FC de play-offs moet aanpakken

21:40
3
Verrassing! Opvolger van KV Oostende stuurt trainer door, bekende kop neemt mee over

Verrassing! Opvolger van KV Oostende stuurt trainer door, bekende kop neemt mee over

21:20
Hoopvol: Rode Duivel verlaat ziekenboeg vroeger dan verwacht

Hoopvol: Rode Duivel verlaat ziekenboeg vroeger dan verwacht

17:20
1
Chatelle ziet niet STVV, maar andere club verrassen in titelstrijd: "Niks te verliezen"

Chatelle ziet niet STVV, maar andere club verrassen in titelstrijd: "Niks te verliezen"

21:00
Verhaal RWDM Brussels lijkt weeral af te lopen: "Ik hoor dat ze het stamnummer van Doornik willen kopen" Interview

Verhaal RWDM Brussels lijkt weeral af te lopen: "Ik hoor dat ze het stamnummer van Doornik willen kopen"

20:40
6
Ajax zit met een dik probleem door... Harry Styles

Ajax zit met een dik probleem door... Harry Styles

20:20
3
Alfred Schreuder heeft nieuwe job, maar het wordt niet Anderlecht

Alfred Schreuder heeft nieuwe job, maar het wordt niet Anderlecht

19:40
Union SG komt met update over blessure van Fuseini

Union SG komt met update over blessure van Fuseini

20:00
OFFICIEEL Nieuw contract getekend: "Vertegenwoordigd waarden en DNA van Cercle"

OFFICIEEL Nieuw contract getekend: "Vertegenwoordigd waarden en DNA van Cercle"

19:20
2
Waar ligt de toekomst van Nathan De Cat? Sam Kerkhofs vreest een snel einde

Waar ligt de toekomst van Nathan De Cat? Sam Kerkhofs vreest een snel einde

19:00
4
1B-specialist over uniek SK Beveren én topkandidaat voor derde ticket: "Zij spelen het mooiste voetbal" Interview

1B-specialist over uniek SK Beveren én topkandidaat voor derde ticket: "Zij spelen het mooiste voetbal"

18:40
2
Club Brugge maakt statement met 'familieverhaal': spelmaker tekent meerjarig contract

Club Brugge maakt statement met 'familieverhaal': spelmaker tekent meerjarig contract

18:20
Ultieme pleidooi voor play-offs? Belg kan al kampioen worden met nog 7 speeldagen te gaan

Ultieme pleidooi voor play-offs? Belg kan al kampioen worden met nog 7 speeldagen te gaan

18:00
6
Nu of later meerdere Belgische teams in Champions League? Waarom we voor ... Stuttgart & co moeten supporteren

Nu of later meerdere Belgische teams in Champions League? Waarom we voor ... Stuttgart & co moeten supporteren

17:40
2
Cercle Brugge-coach Onur Cinel is duidelijk: "Als we de volgende stap willen zetten..." Reactie

Cercle Brugge-coach Onur Cinel is duidelijk: "Als we de volgende stap willen zetten..."

16:45
3
Nicky Hayen bijt van zich af over periode bij Club Brugge: "Als Parker of Deila op tafel hadden geklopt ..."

Nicky Hayen bijt van zich af over periode bij Club Brugge: "Als Parker of Deila op tafel hadden geklopt ..."

17:00
Maskers vallen af, analisten unisono: hij is de nummer één bij Club Brugge

Maskers vallen af, analisten unisono: hij is de nummer één bij Club Brugge

16:30
5
Wie haalt de Champions' Play-offs? Kansen, scenario's en programma's onder de loep

Wie haalt de Champions' Play-offs? Kansen, scenario's en programma's onder de loep

16:00
DONE DEAL: Gewezen Rode Duivel Laurent Ciman heeft een opvallende nieuwe uitdaging gevonden

DONE DEAL: Gewezen Rode Duivel Laurent Ciman heeft een opvallende nieuwe uitdaging gevonden

14:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 1/16 Finales (H)
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool FC Liverpool FC
Newcastle United Newcastle United 1-1 Barcelona Barcelona
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-2 Tottenham Tottenham
Atalanta Atalanta 1-6 Bayern München Bayern München
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 18:45 Arsenal Arsenal
Bodø Glimt Bodø Glimt 21:00 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
PSG PSG 21:00 Chelsea Chelsea
Real Madrid Real Madrid 21:00 Manchester City Manchester City

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Olivier Deschacht snoeihard voor Club Brugge: "Dan zal het weer aan Anderlecht zijn" Stefaan_82 Stefaan_82 over Vele miljoenen naar Jan Breydel? Iedereen wil Bruggeling: zelfs Internazionale droomt van dubbelslag cartman_96 cartman_96 over "De kwetsbaarheid van Club Brugge blootgelegd: hierop zal Ivan Leko afgerekend worden" Vital Verheyen Vital Verheyen over Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie" Meut Meut over Had de 2-2 van Club Brugge niet mogen doorgaan? Scheidsrechtersbaas Lardot schept duidelijkheid franchi franchi over Club Brugge verkocht hem voor 20 miljoen, maar nu loopt het helemaal mis My-T Vekkie My-T Vekkie over Club Brugge ziet de bui al hangen: meer dan 20 miljoen incasseren, maar topspeler kwijt Stigo12 Stigo12 over Verrassing van formaat op komst? 'Biglia mogelijk volgend jaar hoofdcoach in ... België' Colfan13-3530-155-13 Colfan13-3530-155-13 over K Beerschot VA - RSCA Futures: 4-2 Stigo12 Stigo12 over Eden Hazard stelt eis voor broer Thorgan bij Rode Duivels en kijkt verder: "Hij zou de ideale bondscoach zijn" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved