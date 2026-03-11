Kompany na de enorme optater aan Atalanta ... nog niet helemaal verzadigd

Bayern München - de ploeg van Vincent Kompany - heeft Atalanta met 1-6 vernederd en komt zo dicht bij de kwartfinales van de Champions League. En toch wilde de coach met een verleden bij Anderlecht nog niet te hoog van de toren blazen.

Bayern München van Vincent Kompany trok naar Italië voor de heenmatch tegen Atalanta Bergamo in de achtste finales van de Champions League. De Duitsers wonnen eenvoudig met 1-6, met drie doelpunten in elke helft.

Bayern München maakt indruk, maar Vincent Kompany met de voetjes op de grond

Een echte krachttoer, die ook indruk maakte op de andere ploegen die nog in de competitie zitten. De Belgische coach reageerde na afloop op de officiële clubsite. En hij bleef toch nog met de voetjes op de grond.

Bayern staat zo goed als zeker in de kwartfinales. De terugmatch wordt in München gespeeld en de Italianen hebben daar een mirakel nodig om het nog om te draaien. De Duitsers verloren dit seizoen ook nog geen enkele thuiswedstrijd in de Champions League: 4 matchen, 4 overwinningen.

Kompany had zijn groep goed voorbereid

"Dit is de prestatie waar we op hoopten. Ik zou zelfs durven zeggen dat we er nog één of twee extra hadden kunnen maken", legde de coach uit. Een tactiek die vooraf goed was ingeoefend door zijn team, zoveel is duidelijk.

"Ik denk dat we aanvallend de hele wedstrijd erg gevaarlijk waren. We hebben ons spel goed gedoseerd: soms met korte, nauwkeurige passes, maar ook met loopacties in de diepte. Dat heeft hen vandaag echt pijn gedaan."