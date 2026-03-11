🎥 Bayern München van Vincent Kompany walst over Atalanta, grootste nachtmerrie voor doelman Tottenham

Het Bayern van Vincent Kompany heeft Atalanta in de heenwedstrijd van de achtste finales met 1-6 verpulverd. Met dit offensieve spektakel hebben de Duitsers zich zo goed als verzekerd van een plek in de kwartfinales. En ook in de andere wedstrijden van de avond was het spektakel verzekerd.

Atalanta Bergamo - Bayern München 1-6

Het Bayern München van Vincent Kompany heeft stevig uitgehaald in Bergamo. Op bezoek bij Atalanta in de achtste finales van de Champions League lieten ze een ware demonstratie zien en wonnen ze met 1-6.

De Duitsers grepen al snel de controle over de wedstrijd. Stanisic opende de score in de 12e minuut, Olise verdubbelde de voorsprong tien minuten later. Gnabry maakte er in de 25e minuut al 0-3 van. In minder dan een halfuur leek de wedstrijd beslist.

Zonder Charles De Ketelaere, die sinds zijn knieoperatie in februari aan de kant staat, slaagde Atalanta er niet in om terug in de match te komen. De Italianen ondergingen de hele avond de dominantie van Bayern. Jackson, opnieuw Olise en Musiala zetten de kers op de taart - de terugmatch is overbodig.

Atlético Madrid - Tottenham 5-2

Voor zijn eerste Champions League-wedstrijd stond Antonin Kinsky in de basis, maar hij maakte twee enorme blunders. Daardoor stond zijn team al na een kwartier 3-0 in het krijt en werd de keeper heel snel gewisseld.

Hij verliet in tranen het veld, terwijl zijn team verder onderuit ging op het veld - al was er na de 4-0 wel een eerredder richting rust. Na de pauze was er nog een doelpunt aan beide kanten te noteren, dus met 5-2 doen de Madrilenen een goede zaak richting kwartfinales.