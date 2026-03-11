Ongezien: Tottenham-coach Tudor legt uit waarom hij doelman na 17 minuten al wisselde

Ongezien: Tottenham-coach Tudor legt uit waarom hij doelman na 17 minuten al wisselde
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een zelden gezien moment in de Champions League: bij Tottenham werd doelman Antonin Kinsky al na 17 minuten naar de kant gehaald na twee ferme blunders. Trainer Igor Tudor greep vroeg in na een dramatisch debuut.

Dinsdagavond kregen we iets te zien in de Champions League wat nagenoeg nooit voorkomt. Bij Tottenham besloot trainer Igor Tudor om zijn doelman te wisselen. Antonin Kinsky moest van het veld, zonder geblesseerd te zijn.

Na slechts 17 minuten spelen zat zijn wedstrijd er al op. De Tsjechische keeper stond voor zijn Champions League-debuut maar zag alles mislopen. Na 15 minuten moest Kinsky al drie keer achterom kijken. Twee keer dankzij een blunder van hemzelf.

Een debuut om snel te vergeten, al zal dat niet gebeuren. Hij gaat namelijk de geschiedenisboeken in met een negatief record. Nog nooit slikte een doelman sneller drie tegendoelpunten in de CL-knockoutfase.

Igor Tudor legt opvallende keeperswissel bij Tottenham uit

Na afloop moest Tottenham-coach Tudor zich verantwoorden voor zijn beslissing. Door hem naar de kant te halen kraakt hij het zelfvertrouwen van zijn doelman waarschijnlijk nog meer. Het zet hem bovendien nog meer in de spotlight.

"Ik ben al vijftien jaar trainer en zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Ik haalde hem naar de kant om zowel hem als het team te beschermen", zei Tudor ter verdediging.

"Het is een geweldige kerel en een uitstekende doelman, maar helaas is dit nu gebeurd. Het werd gewoon allemaal wat te veel voor ons. Op dit moment zijn we erg kwetsbaar en fragiel", aldus de Kroaat.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Tottenham
Atlético Madrid
Igor Tudor

Meer nieuws

Een gebrek aan kwaliteit? Thorsten Fink is duidelijk en zegt waarom het bij KRC Genk is fout gelopen

Een gebrek aan kwaliteit? Thorsten Fink is duidelijk en zegt waarom het bij KRC Genk is fout gelopen

13:30
Speler uit Pro League kreeg steun van absolute wereldster na racistisch incident

Speler uit Pro League kreeg steun van absolute wereldster na racistisch incident

13:15
De Freethiel maakt zich op voor een nieuwe eruptie: op deze manier speelt Beveren woensdag kampioen

De Freethiel maakt zich op voor een nieuwe eruptie: op deze manier speelt Beveren woensdag kampioen

13:04
🎥 Bayern München van Vincent Kompany walst over Atalanta, grootste nachtmerrie voor doelman Tottenham

🎥 Bayern München van Vincent Kompany walst over Atalanta, grootste nachtmerrie voor doelman Tottenham

07:40
3
Standard komt met een belangrijke boodschap voor zijn supporters

Standard komt met een belangrijke boodschap voor zijn supporters

12:40
1
"Oorlogsmachine": iedereen heeft lof voor Vincent Kompany en Bayern, maar ook stevige domper

"Oorlogsmachine": iedereen heeft lof voor Vincent Kompany en Bayern, maar ook stevige domper

12:20
Zoektocht Coucke? Meer details lekken uit over de bekerfinale: uur, thuisploeg, ...

Zoektocht Coucke? Meer details lekken uit over de bekerfinale: uur, thuisploeg, ...

12:00
Gewonnen in Waregem, maar er is een hardnekkig probleem bij Standard... Analyse

Gewonnen in Waregem, maar er is een hardnekkig probleem bij Standard...

11:40
1
'Speler Anderlecht keert kar helemaal, maar er is nog een ferm struikelblok'

'Speler Anderlecht keert kar helemaal, maar er is nog een ferm struikelblok'

11:20
Cruisen met de Ferrari van Samy en opmerkelijk verhaal van Sels: "Moest zijn schoenen kuisen" De derde helft

Cruisen met de Ferrari van Samy en opmerkelijk verhaal van Sels: "Moest zijn schoenen kuisen"

11:00
Als dit de top-6 is: Anderlecht, STVV en Union laten Club Brugge sterretjes zien

Als dit de top-6 is: Anderlecht, STVV en Union laten Club Brugge sterretjes zien

10:30
Club Brugge slaat toe met meerjarig contract voor jeugdproduct KV Kortrijk

Club Brugge slaat toe met meerjarig contract voor jeugdproduct KV Kortrijk

10:00
1
Lang vast in Iran: coach met verleden bij Oostende, Beerschot en Kortrijk eindelijk in veiligheid

Lang vast in Iran: coach met verleden bij Oostende, Beerschot en Kortrijk eindelijk in veiligheid

09:45
Verrassing van formaat op komst? 'Biglia mogelijk volgend jaar hoofdcoach in ... België'

Verrassing van formaat op komst? 'Biglia mogelijk volgend jaar hoofdcoach in ... België'

09:30
7
De één zijn dood ... en de "Show must go on": Irak en FIFA laten er geen twijfel over bestaan richting WK

De één zijn dood ... en de "Show must go on": Irak en FIFA laten er geen twijfel over bestaan richting WK

09:00
Kompany na de enorme optater aan Atalanta ... nog niet helemaal verzadigd

Kompany na de enorme optater aan Atalanta ... nog niet helemaal verzadigd

08:20
1
Club Brugge ziet de bui al hangen: meer dan 20 miljoen incasseren, maar topspeler kwijt

Club Brugge ziet de bui al hangen: meer dan 20 miljoen incasseren, maar topspeler kwijt

08:40
3
Vele miljoenen naar Jan Breydel? Iedereen wil Bruggeling: zelfs Internazionale droomt van dubbelslag

Vele miljoenen naar Jan Breydel? Iedereen wil Bruggeling: zelfs Internazionale droomt van dubbelslag

08:00
5
"Dit Anderlecht kan competitief zijn in de play-offs en is niet kansloos in bekerfinale"

"Dit Anderlecht kan competitief zijn in de play-offs en is niet kansloos in bekerfinale"

07:20
Haalt hij Kayembe weg bij KRC Genk? Thorsten Fink zegt hoe het zit

Haalt hij Kayembe weg bij KRC Genk? Thorsten Fink zegt hoe het zit

07:00
SK Beveren wil veel meer dan enkel de titel pakken: "Hoe vaak kan je dit meemaken?"

SK Beveren wil veel meer dan enkel de titel pakken: "Hoe vaak kan je dit meemaken?"

06:30
2
🎥 Het grote werkpunt van KAA Gent is meteen ook een waarschuwing richting Zulte Waregem Analyse

🎥 Het grote werkpunt van KAA Gent is meteen ook een waarschuwing richting Zulte Waregem

06:00
2
Meer dan een miljoen euro verdwenen: topman van het Congolese voetbal kent zijn straf na schandaal

Meer dan een miljoen euro verdwenen: topman van het Congolese voetbal kent zijn straf na schandaal

23:00
1
"Hij lijkt dat niet te voelen": Alderweireld spreekt klare taal over Tresoldi

"Hij lijkt dat niet te voelen": Alderweireld spreekt klare taal over Tresoldi

22:30
1
🎥 Vanavond in de Challenger Pro League: is dit de lulligste goal ooit?

🎥 Vanavond in de Challenger Pro League: is dit de lulligste goal ooit?

21:58
Wouter Vrancken legt uit waarom deze speler nooit start bij STVV: "Dan kan hij pas brokken maken"

Wouter Vrancken legt uit waarom deze speler nooit start bij STVV: "Dan kan hij pas brokken maken"

21:30
Goots zegt hoe Royal Antwerp FC de play-offs moet aanpakken

Goots zegt hoe Royal Antwerp FC de play-offs moet aanpakken

21:40
3
Verrassing! Opvolger van KV Oostende stuurt trainer door, bekende kop neemt mee over

Verrassing! Opvolger van KV Oostende stuurt trainer door, bekende kop neemt mee over

21:20
Chatelle ziet niet STVV, maar andere club verrassen in titelstrijd: "Niks te verliezen"

Chatelle ziet niet STVV, maar andere club verrassen in titelstrijd: "Niks te verliezen"

21:00
Verhaal RWDM Brussels lijkt weeral af te lopen: "Ik hoor dat ze het stamnummer van Doornik willen kopen" Interview

Verhaal RWDM Brussels lijkt weeral af te lopen: "Ik hoor dat ze het stamnummer van Doornik willen kopen"

20:40
8
Ajax zit met een dik probleem door... Harry Styles

Ajax zit met een dik probleem door... Harry Styles

20:20
3
Union SG komt met update over blessure van Fuseini

Union SG komt met update over blessure van Fuseini

20:00
Alfred Schreuder heeft nieuwe job, maar het wordt niet Anderlecht

Alfred Schreuder heeft nieuwe job, maar het wordt niet Anderlecht

19:40
OFFICIEEL Nieuw contract getekend: "Vertegenwoordigt waarden en DNA van Cercle"

OFFICIEEL Nieuw contract getekend: "Vertegenwoordigt waarden en DNA van Cercle"

19:20
1
Waar ligt de toekomst van Nathan De Cat? Sam Kerkhofs vreest een snel einde

Waar ligt de toekomst van Nathan De Cat? Sam Kerkhofs vreest een snel einde

19:00
6
1B-specialist over uniek SK Beveren én topkandidaat voor derde ticket: "Zij spelen het mooiste voetbal" Interview

1B-specialist over uniek SK Beveren én topkandidaat voor derde ticket: "Zij spelen het mooiste voetbal"

18:40
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 1/16 Finales (H)
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool FC Liverpool FC
Newcastle United Newcastle United 1-1 Barcelona Barcelona
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-2 Tottenham Tottenham
Atalanta Atalanta 1-6 Bayern München Bayern München
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 18:45 Arsenal Arsenal
Bodø Glimt Bodø Glimt 21:00 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
PSG PSG 21:00 Chelsea Chelsea
Real Madrid Real Madrid 21:00 Manchester City Manchester City

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Gewonnen in Waregem, maar er is een hardnekkig probleem bij Standard... Dolf De Wolf Dolf De Wolf over Lardot geeft toe, maar komt met heel vreemde uitleg: Burgess ontsnapte weer aan rood André Coenen André Coenen over Standard komt met een belangrijke boodschap voor zijn supporters Swakke25 Swakke25 over KV Mechelen met stress richting Anderlecht: maken ze het tegen paars-wit af? Goots geeft zijn mening Stigo12 Stigo12 over Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk FCB vo altijd FCB vo altijd over Had de 2-2 van Club Brugge niet mogen doorgaan? Scheidsrechtersbaas Lardot schept duidelijkheid FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge ziet de bui al hangen: meer dan 20 miljoen incasseren, maar topspeler kwijt Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Verhaal RWDM Brussels lijkt weeral af te lopen: "Ik hoor dat ze het stamnummer van Doornik willen kopen" Stigo12 Stigo12 over Verrassing van formaat op komst? 'Biglia mogelijk volgend jaar hoofdcoach in ... België' Don Bozhinov Don Bozhinov over Nicky Hayen reageert op uitspraken van Bart Verhaeghe én Dévy Rigaux: "Halve waarheid" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved