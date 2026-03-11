Ongezien: Tottenham-coach Tudor legt uit waarom hij doelman na 17 minuten al wisselde

Een zelden gezien moment in de Champions League: bij Tottenham werd doelman Antonin Kinsky al na 17 minuten naar de kant gehaald na twee ferme blunders. Trainer Igor Tudor greep vroeg in na een dramatisch debuut.

Dinsdagavond kregen we iets te zien in de Champions League wat nagenoeg nooit voorkomt. Bij Tottenham besloot trainer Igor Tudor om zijn doelman te wisselen. Antonin Kinsky moest van het veld, zonder geblesseerd te zijn.

Na slechts 17 minuten spelen zat zijn wedstrijd er al op. De Tsjechische keeper stond voor zijn Champions League-debuut maar zag alles mislopen. Na 15 minuten moest Kinsky al drie keer achterom kijken. Twee keer dankzij een blunder van hemzelf.

Een debuut om snel te vergeten, al zal dat niet gebeuren. Hij gaat namelijk de geschiedenisboeken in met een negatief record. Nog nooit slikte een doelman sneller drie tegendoelpunten in de CL-knockoutfase.

Igor Tudor legt opvallende keeperswissel bij Tottenham uit

Na afloop moest Tottenham-coach Tudor zich verantwoorden voor zijn beslissing. Door hem naar de kant te halen kraakt hij het zelfvertrouwen van zijn doelman waarschijnlijk nog meer. Het zet hem bovendien nog meer in de spotlight.

"Ik ben al vijftien jaar trainer en zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Ik haalde hem naar de kant om zowel hem als het team te beschermen", zei Tudor ter verdediging.





"Het is een geweldige kerel en een uitstekende doelman, maar helaas is dit nu gebeurd. Het werd gewoon allemaal wat te veel voor ons. Op dit moment zijn we erg kwetsbaar en fragiel", aldus de Kroaat.