Datum: 08/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 28
Standard doet wat het moet doen in Waregem en houdt hoop op top zes levend
Foto: © photonews

Op de 28ste speeldag ging Standard op het veld van Zulte Waregem op zoek naar drie punten en de aansluiting met een plaatsje in de Champions play-offs. Vincent Euvrard verving Abid door Homawoo. Sven Vandenbroeck hield bij Zulte Waregem vast aan dezelfde elf als tegen KV Mechelen.

Standard kon zich op zondagavond bij winst op het veld van Zulte Waregem nog opstellen als kandidaat voor de Champions play-offs. De concurrentie liet geen punten vallen waardoor puntenverlies in de Elindus Arena grote gevolgen kon hebben.

Zulte Waregem wil op zijn beurt een langer verblijf in de Jupiler Pro League veilig stellen. De mannen van Sven Vandenbroeck stonden voor de wedstrijd tegen Standard maar één puntje boven de Relegation play-offs.

Zulte Waregem de betere ploeg

Zulte Waregem nam de wedstrijd meteen in handen en was de hele eerste helft de betere ploeg. Opoku kreeg al snel een goede kans maar verder werd er weinig gecreëerd in de wedstrijd. Ook Standard speelde weinig goede kansen bij elkaar.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Standard speelde na een slechte eerste helft iets beter. Op het uur trof Said de staak met een goed schot uit de draai. Claes trapte het leer even later maar net over en zette Zulte Waregem zo niet op een verdiende voorsprong.

Standard op voorsprong via Lawrence

De enkele kleine kansjes die volgden zorgden niet meer voor gevaar of doelpunten. In minuut 86 was het toch Standard dat tegen de gang van het spel in op voorsprong kwam.

Abid gaf mee aan Mortensen die de bal voorgaf op Nguene. Gabriel kwam in eerste instantie nog goed tussen, maar Lawrence tikte de bal in tweede instantie voorbij de Waregemse doelman tegen de touwen.

Geen strafschop voor Essevee

In het absolute slot kreeg Zulte Waregem nog een strafschop na een duwfout op Vossen, maar die werd teruggefloten door de VAR. De 36-jarige spits stond enkele centimeters buitenspel.

Zulte Waregem kwam niet meer op gelijke hoogte waardoor Standard met 0-1 aan het langste eind trok. De Rouches doen met drie extra punten nog steeds mee voor een plaatsje in de top zes. Zulte Waregem blijft na een goede wedstrijd met een zuur gevoel achter.

Opstellingen

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 6.7 6
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/24 (41.7%)
Willen Lukas 89' 7.0 6
  • Nauwkeurige passes: 49/57 (86%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Kiilerich Jakob 90' 7.5 6
  • Nauwkeurige passes: 66/74 (89.2%)
  • Intercepties: 5
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
De Jaegere Benoit 90' 7.1 6
  • Nauwkeurige passes: 40/48 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/17 (47.1%)
Soglo Emran 90' 6.3 6
  • Nauwkeurige passes: 21/30 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Erenbjerg Jeppe 79' 6.6 7
  • Nauwkeurige passes: 29/37 (78.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Asare Dirk 89' 7.1 6
  • Nauwkeurige passes: 32/39 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Claes Thomas 90' 6.5 6
  • Nauwkeurige passes: 64/77 (83.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Nyssen Benoit 90' 6.8 6
  • Nauwkeurige passes: 30/34 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Ementa Anosike 90' 6.0 7
  • Nauwkeurige passes: 25/40 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 4
Opoku Joseph 68' 6.1 6
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Bostyn Louis 0'  
Tanghe Anton 0'  
Lofolomo Enrique 0'  
Vossen Jelle 1' 6.4  
  • Schoten op doel: 0/1
Gavriel Stavros 11' 6.7 6
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Paugain Wilguens 0'  
Mbaye Malick 1' 6.3  
Ake Marley 22' 6.5 -
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Cappelle Yannick 0'  
 

Standard Standard
Pirard Lucas 90' 7.6 6
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Lawrence Henry 90' 8.2 6
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/35 (82.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Homawoo Josué 90' 7.4 6
  • Nauwkeurige passes: 74/83 (89.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Bates David   90' 7.2 6
  • Nauwkeurige passes: 65/74 (87.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Hautekiet Ibe 90' 7.6 6
  • Nauwkeurige passes: 57/58 (98.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
Mortensen Gustav 90' 6.5 6
  • Nauwkeurige passes: 39/50 (78%)
  • Sleutelpasses: 2
Karamoko Ibrahim 90' 6.6 6
  • Nauwkeurige passes: 24/33 (72.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/11 (9.1%)
Ilaimaharitra Marco 78' 6.6 6
  • Nauwkeurige passes: 51/61 (83.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
Mohr Tobias 62' 6.1 6
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Ayensa Dennis 62' 6.9 6
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
Said Rafiki 86' 6.4 6
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Bank
Bolingoli Mbombo Boli 0'  
Mehssatou Nayel 0'  
Henry Thomas 0'  
Abid Adnane   28' 6.8 6
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Nguene Bernard 4' 6.7  
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Spoden Charli 0'  
Dizdarević Belmin 0'  
NKada Timothée 28' 6.5 5
  • Schoten op doel: 0/1
Nielsen Casper 12' 7.0 5
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
