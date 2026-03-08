Standard doet wat het moet doen in Waregem en houdt hoop op top zes levend

Op de 28ste speeldag ging Standard op het veld van Zulte Waregem op zoek naar drie punten en de aansluiting met een plaatsje in de Champions play-offs. Vincent Euvrard verving Abid door Homawoo. Sven Vandenbroeck hield bij Zulte Waregem vast aan dezelfde elf als tegen KV Mechelen.

Standard kon zich op zondagavond bij winst op het veld van Zulte Waregem nog opstellen als kandidaat voor de Champions play-offs. De concurrentie liet geen punten vallen waardoor puntenverlies in de Elindus Arena grote gevolgen kon hebben.

Zulte Waregem wil op zijn beurt een langer verblijf in de Jupiler Pro League veilig stellen. De mannen van Sven Vandenbroeck stonden voor de wedstrijd tegen Standard maar één puntje boven de Relegation play-offs.

Zulte Waregem de betere ploeg

Zulte Waregem nam de wedstrijd meteen in handen en was de hele eerste helft de betere ploeg. Opoku kreeg al snel een goede kans maar verder werd er weinig gecreëerd in de wedstrijd. Ook Standard speelde weinig goede kansen bij elkaar.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Standard speelde na een slechte eerste helft iets beter. Op het uur trof Said de staak met een goed schot uit de draai. Claes trapte het leer even later maar net over en zette Zulte Waregem zo niet op een verdiende voorsprong.

Standard op voorsprong via Lawrence

De enkele kleine kansjes die volgden zorgden niet meer voor gevaar of doelpunten. In minuut 86 was het toch Standard dat tegen de gang van het spel in op voorsprong kwam.





Abid gaf mee aan Mortensen die de bal voorgaf op Nguene. Gabriel kwam in eerste instantie nog goed tussen, maar Lawrence tikte de bal in tweede instantie voorbij de Waregemse doelman tegen de touwen.

Geen strafschop voor Essevee

In het absolute slot kreeg Zulte Waregem nog een strafschop na een duwfout op Vossen, maar die werd teruggefloten door de VAR. De 36-jarige spits stond enkele centimeters buitenspel.

Zulte Waregem kwam niet meer op gelijke hoogte waardoor Standard met 0-1 aan het langste eind trok. De Rouches doen met drie extra punten nog steeds mee voor een plaatsje in de top zes. Zulte Waregem blijft na een goede wedstrijd met een zuur gevoel achter.