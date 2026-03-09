"Als je ziet wat die spits van Zulte Waregem doet ...": Standard niet te spreken na zege aan Gaverbeek

Standard is met het kleinste verschil gaan winnen op het veld van Zulte Waregem. Ibe Hautekiet was achteraf niet te spreken over één speler van Essevee.

Ibe Hautekiet vocht in de wedstrijd stevige duels uit met Anosike Ementa, de sterke aanvaller van Zulte Waregem. Het ging er af en toe heel erg fysiek aan toe, met ook materiële schade, zo blijkt.

Bates had aan de rust een nieuw truitje nodig

"Als je ziet wat die spits van Zulte Waregem doet, dat is niet normaal", vindt Hautekiet bij Sporza. "Die trekt onze truitjes kapot, je trekt terug natuurlijk als verdediger, maar ik heb truitjes van David Bates vandaag horen scheuren."

"Hij heeft aan de rust een nieuw aangedaan, niet normaal. Als ze dan een penalty zouden gegeven hebben voor zo'n duwtje, dan zou ik echt zot komen. Een geluk dat dat niet gebeurd is", aldus Hautekiet.

Een penalty, dat is wat Zulte Waregem bijna kreeg voor een fout op Vossen. Gelukkig voor Standard werd het gered door voorafgaand buitenspel. Daardoor was Henry Lawrence de matchwinnaar met de enige goal in de partij.

Lees ook... Standard doet wat het moet doen in Waregem en houdt hoop op top zes levend›

"We wisten dat we moesten winnen vandaag, dus vielen we aan op het einde. Ik heb ik alles gegeven om in de box te geraken, gelukkig viel de bal goed", vertelt de Standard-pion.