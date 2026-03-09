Joan Laporta reageert op aantijgingen van Xavi én Barça-voorzitter is ongenadig hard voor clubicoon

Xavi Hernandez verraste vriend en vijand door te stellen dat Joan Laporta de terugkeer van Lionel Messi naar FC Barcelona heeft tegengehouden. Ondertussen heeft de voorzitter van de Catalaanse grootmacht gereageerd.

Stond Lionel Messi in 2023 héél dicht bij een terugkeer naar FC Barcelona? Xavi Hernandez beweert alvast van wel. Volgens de voormalige sterkhouder én coach van Barça hield Joan Laporta de terugkeer tegen.

Maar wat heeft de voorzitter van Barcelona zelf te zeggen op de woorden van Xavi? Laporta heeft ondertussen gereageerd. En hij is héél hard in zijn betoog ten opzichte van Xavi.

Joan Laporta is héél hard voor Xavi Hernandez

"Ik ben verrast én gekwetst door de woorden van Xavi", aldus Laporta in de Spaanse media. "Al denk ik dat ik zijn reden ken. Ik zag in 2024 al dat we met Xavi enkel zouden verliezen. Nu winnen we wel. Ik heb dus gelijk gekregen."

Laporta ontkent dan ook dat hij de terugkeer van Messi heeft tegengehouden. "Ik hoorde in 2023 inderdaad dat Lionel eraan dacht om terug te keren naar Barcelona."

Ik zag in 2024 al dat we met Xavi Hernandez enkel zouden verliezen. Nu winnen we wel. Ik heb dus gelijk gekregen

"Ik heb contact gezocht met Jorge Messi (vader én zaakwaarnemer, nvdr.) en hem een contractvoorstel gedaan", besluit Laporta. "Hij kwam bij me thuis om te laten weten dat Messi te veel druk zou voelen. Hij koos ervoor om voor Inter Miami CF te voetballen."