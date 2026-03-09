BREAKING: RSC Anderlecht heeft een beslissing genomen over Jérémy Taravel

Manuel Gonzalez
BREAKING: RSC Anderlecht heeft een beslissing genomen over Jérémy Taravel
Foto: © photonews
Jérémy Taravel is van het addendum 'ad interim' af. RSC Anderlecht bevestigt dat de Fransman het seizoen zal vervolledigen als T1 van paars-wit.

Jérémy Taravel is sinds negen februari aan de slag als T1 ad interim van RSC Anderlecht. De balans: vier overwinningen, twee gelijke spelen, grinta in het spel, doelpunten van de aanvallers, een kwalificatie voor de finale van de Croky Cup én quasi zekerheid van deelname aan play-off 1.

Ook de paars-witte bestuurskamer had niet verwacht dat Taravel zo'n impact zou hebben op de spelerskern. Het is dan ook logisch dat Anderlecht het vertrouwen in de Fransman wil bevestigen. Taravel blijft aan tot het einde van het seizoen.

Géén diploma? Géén probleem!

Enig probleem: Taravel beschikt niet over het juiste papierwerk om als T1 te werken. Het Laatste Nieuws weet echter dat de coach voor het verstrijken van de deadline - dat is over exact één maand - zal ingeschreven zijn voor een Pro License-opleiding in het buitenland.

Waarom Taravel net nu wél het volle vertrouwen krijgt van het paars-witte bestuur? Simpel: de wedstrijd bij Club Brugge van afgelopen zondag was zijn examen. En de Fransman slaagde met vlag én wimpel.

Eerst die prijs, dan nieuwe benoeming?

Lees ook... Anderlecht laat zege liggen in Brugge, maar... wat Jérémy Taravel doet met deze kern is ronduit indrukwekkend
Taravel krijgt de komende weken de kans om zich te bewijzen in play-off 1 én Marc Coucke eindelijk de eerste prijs te bezorgen sinds de overname van Anderlecht. En wat zal er in het tussenseizoen gebeuren? Eerst die prijs...

