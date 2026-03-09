Reactie Na tien jaar weer topschutter bij Club Brugge? Stankovic onthult geheim van Tresoldi

Club Brugge heeft met Nicolo Tresoldi opnieuw een spits die topschutters is in de Belgische competitie. Net als Ivan Leko is ook Aleksandar Stankovic vol lof over de Duitser.

Met twee doelpunten tegen Anderlecht zorgde Nicolo Tresoldi ervoor dat Club Brugge een punt pakte. Voor Tresoldi al zijn vijfde doelpunten in de laatste vijf wedstrijden in de Belgische competitie. 

Wordt Tresoldi opvolger van Bacca?

Net als Thorgan Hazard heeft Tresoldi nu elf keer gescoord en is hij ook topschutter in België. Voor Club Brugge is het al van het seizoen 2012-2013 met Carlos Bacca geleden dat het nog eens de topscorer kon afleveren. 

Aleksandar Stankovic gelooft dat Tresoldi de opvolger kan worden van Bacca. "Ik ben er zeker van dat hij op het einde van het seizoen topschutter zal zijn", zei Serviër na de wedstrijd tegen Anderlecht. 

Vaak scoort Tresoldi ook op voorzetten, ook twee keer tegen Anderlecht. "Hij weet altijd waar hij moet zijn en waar de bal zal komen", stelde Stankovic. "Het ziet er altijd gemakkelijk uit, maar dat is het niet."

Ook Leko lovend over Tresoldi

Lees ook... Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste"
Tresoldi lijkt ook de strijd van Vermant te hebben gewonnen in de spits, hij stond in de laatste zeven wedstrijden in de basis. Ivan Leko is dan ook lovend voor Tresoldi en onthulde hoe erg hij voor het voetbal leeft. 

