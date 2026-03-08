Tresoldi onthult opmerkelijk verhaal over tweede goal en verklaart waarom hij enkel in Jan Breydel scoort

Nicolo Tresoldi was opnieuw belangrijk voor Club Brugge met twee doelpunten tegen Anderlecht. De Duitse spits zorgde er zo voor dat blauw-zwart nog een punt pakte in eigen huis.

Scoren net voor de rust en in de 85ste minuut. Nicolo Tresoldi kreeg opnieuw het vertrouwen in de spits van Ivan Leko en was opnieuw belangrijk met twee doelpunten. In de laatste vijf wedstrijden scoorde Tresoldi vijf keer.

Tresoldi scoorde dankzij gelletje de 2-2

Zijn twee doelpunten tegen Anderlecht leverden echter maar één punt op. "We moeten deze wedstrijd winnen, al mogen we wel trots zijn op de mentaliteit om twee keer terug te keren van een achterstand", zei Tresoldi achteraf.

Net voor 2-2 liep Tresoldi nog naar de bank om een gelletje te halen. "Ik had het nog in mijn hand toen Tzolis aan zijn actie begon voor de 2-2. Ik gooide het snel weg scoorde meteen, alsof mijn lichaam meteen reageerde op de energieboost.

Waarom scoort Tresoldi enkel in thuiswedstrijden?

Tresoldi zit nu aan elf doelpunten in de Belgische competitie en samen met Thorgan Hazard topschutter. Tien van die doelpunten scoorde Tresoldi in thuiswedstrijden, zijn enige doelpunt in een uitwedstrijd maakte hij tegen Cercle.

"Ik hou van dit stadion en de fans", zei Tresoldi. "Een echte verklaring heb ik niet. Volgende week spelen we op Westerlo, tegen hen kon ik thuis twee keer scoren. Hopelijk kan ik tegen hen aan mijn reeks in uitwedstrijden beginnen."