Saelemaekers wint Milanese derby én proest het uit: "Mijn ouders hebben dat berichtje gestuurd. Dat is belangrijker dan de match voor hen"

Alexis Saelemaekers zegevierde zondagavond in de Milanese derby. De familie van onze landgenoot was speciaal voor de wedstrijd afgereisd naar Milaan. Al was voetbal niet het belangrijkste...

Een doelpunt van Pervis Estupinan was genoeg voor AC Milan om de volle buit te pakken tegen Internazionale FC. I Rossoneri naderen in de stand tot op zeven punten van de buren.

Bij Milan stonden twee landgenoten in de basis. Koni De Winter en Alexis Saelemaekers waren wederom één van de sterkhouders bij de Italiaanse grootmacht.

Wedstrijd in een wedstrijd

Saelemaekers stak Federico Dimarco in de broekzak. "Het spel van Inter hangt sterk van hem af. Dat wisten we op voorhand. Het was een wedstrijd in een wedstrijd." (knipoogt)

De ouders van Saelemaekers waren speciaal voor de derby naar Milaan gereisd. "Of ik ze al gehoord heb? Ze hebben twee berichtjes gestuurd na de wedstrijd."

Twee berichtjes van ouders

Lees ook... Bondscoach Rudi Garcia kan niet meer om hem heen: "Aan perfectie grenzend!" en "De Minister van Defensie"›

"Eentje om me te feliciteren met de winst", besluit Saelemaekers. "En eentje om te vragen of ik op mijn smartphone kon kijken of alles oké is met de hond. Dat was belangrijker dan de match." (lacht)