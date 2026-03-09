Wat was er aan de hand in Dender? Jonathan Lardot legt uit waarom we zes minuten moesten wachten op VAR-beslissing

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Wat was er aan de hand in Dender? Jonathan Lardot legt uit waarom we zes minuten moesten wachten op VAR-beslissing

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

FCV Dender EH en Sporting Charleroi deelden afgelopen weekend de punten. Al was er oponthoud bij één van de doelpunten van de thuisploeg. En toch ook eventjes paniek. Wat was er aan de hand?

De fans in het Van Roy Stadion én de fans thuis voor de buis moesten maar liefst zes minuten wachten vooraleer de VAR het doelpunt van David Hrncar kon goedkeuren. Een eeuwigheid anno 2026.

Het deed even denken aan de lange wachttijden ten tijde van de invoering van de VAR. Destijds bestond semi-automatische buitenspeltechnologie niet én was het gissen of een bal al dan niet over de doellijn was gegaan.

Problemen met buitenspeltechnologie

"Het heeft inderdaad erg lang geduurd", beaamt Jonathan Lardot in Under Review. "Er waren meerdere zaken te controleren in die fase, onder meer twee buitenspelfases. En net die technologie kampte op dat moment met een defect."

"Bij het bepalen van het contactmoment tussen voet en bal was er een probleem", legt de scheidsrechtersbaas uit. "Het systeem gaf een contactpunt aan waarbij er een halve meter afstand zat tussen voet en bal. Het was onmogelijk om het beeld te bevriezen."

Het verklaart waarom de check meer tijd in beslag nam

Jonathan Lardot


De scheidsrechters moesten het dus op de ouderwetse manier oplossen: "We moesten het systeem resetten en dat contactmoment handmatig bepalen. Dat kan perfect met het systeem, maar het verklaart waarom de check meer tijd in beslag nam."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
FCV Dender EH
David Hrnčár

Meer nieuws

📷 Op tijd voor het WK: Rode Duivel volgt voorbeeld van Lukaku en De Bruyne en is terug na maandenlange revalidatie

📷 Op tijd voor het WK: Rode Duivel volgt voorbeeld van Lukaku en De Bruyne en is terug na maandenlange revalidatie

23:00
Proto is niét onder de indruk van de wierookstokjes van Bertaccini: "Er stond plots een exorcist in onze kleedkamer"

Proto is niét onder de indruk van de wierookstokjes van Bertaccini: "Er stond plots een exorcist in onze kleedkamer"

21:40
Saelemaekers wint Milanese derby én proest het uit: "Mijn ouders hebben dat berichtje gestuurd. Dat is belangrijker dan de match voor hen"

Saelemaekers wint Milanese derby én proest het uit: "Mijn ouders hebben dat berichtje gestuurd. Dat is belangrijker dan de match voor hen"

22:00
Marc Degryse is héél lovend over de prestatie van RSC Anderlecht: "Beste prestatie van laatste twee jaar"

Marc Degryse is héél lovend over de prestatie van RSC Anderlecht: "Beste prestatie van laatste twee jaar"

21:00
Joan Laporta reageert op aantijgingen van Xavi én Barça-voorzitter is ongenadig hard voor clubicoon

Joan Laporta reageert op aantijgingen van Xavi én Barça-voorzitter is ongenadig hard voor clubicoon

21:20
De eerste taak van de toekomstige TD is meteen héél duidelijk: Anderlecht hoopt deze speler (voor minder dan twee miljoen euro) definitief binnen te halen

De eerste taak van de toekomstige TD is meteen héél duidelijk: Anderlecht hoopt deze speler (voor minder dan twee miljoen euro) definitief binnen te halen

20:40
2
Lardot geeft toe, maar komt met heel vreemde uitleg: Burgess ontsnapte weer aan rood

Lardot geeft toe, maar komt met heel vreemde uitleg: Burgess ontsnapte weer aan rood

19:40
14
Gaan we losjes over vijftig miljoen euro voor Joel Ordoñez? 'Na PSG zit Club Brugge ook rond de tafel met Engelse topclub'

Gaan we losjes over vijftig miljoen euro voor Joel Ordoñez? 'Na PSG zit Club Brugge ook rond de tafel met Engelse topclub'

20:00
Verlengen bij Bayern, verhuizen naar Spanje of... de grootse terugkeer naar Londen? 'De beslissing van én over Kane is gevallen'

Verlengen bij Bayern, verhuizen naar Spanje of... de grootse terugkeer naar Londen? 'De beslissing van én over Kane is gevallen'

20:20
Aanduidingen speeldag 29: deze scheidsrechter fluit de wedstrijd van uw favoriete ploeg

Aanduidingen speeldag 29: deze scheidsrechter fluit de wedstrijd van uw favoriete ploeg

18:20
BREAKING: RSC Anderlecht heeft een beslissing genomen over Jérémy Taravel

BREAKING: RSC Anderlecht heeft een beslissing genomen over Jérémy Taravel

18:53
2
Eentje van Club Brugge en vier Brusselaars in de kijker: dit is ons elftal van het weekend

Eentje van Club Brugge en vier Brusselaars in de kijker: dit is ons elftal van het weekend

18:40
1
'Barça dropt bommetje op Spaanse voetbal en wil vervanger van Lewandowski ophalen in... Madrid'

'Barça dropt bommetje op Spaanse voetbal en wil vervanger van Lewandowski ophalen in... Madrid'

19:20
Na tien jaar weer topschutter bij Club Brugge? Stankovic onthult geheim van Tresoldi Reactie

Na tien jaar weer topschutter bij Club Brugge? Stankovic onthult geheim van Tresoldi

17:15
5
Premier League en Serie A kijken naar Rode Duivel en ex-Antwerp-speler: grote transfer op komst?

Premier League en Serie A kijken naar Rode Duivel en ex-Antwerp-speler: grote transfer op komst?

18:00
"Er is een gesprek geweest": Thibaut Courtois gaat in Belgische club investeren

"Er is een gesprek geweest": Thibaut Courtois gaat in Belgische club investeren

17:40
1
Directe gevolgen voor de Rode Duivels zijn mogelijk: opnieuw chaos rond WK-deelnemers

Directe gevolgen voor de Rode Duivels zijn mogelijk: opnieuw chaos rond WK-deelnemers

17:20
Na ontslag van Vandenbroeck: toch ook goed nieuws bij Zulte Waregem

Na ontslag van Vandenbroeck: toch ook goed nieuws bij Zulte Waregem

16:30
Opvallende transfer op komst? 'Engelse clubs azen op Beerschot-sterkhouder'

Opvallende transfer op komst? 'Engelse clubs azen op Beerschot-sterkhouder'

17:00
Standard wil verrassen: coach Vincent Euvrard komt met woorden die fans graag zullen horen

Standard wil verrassen: coach Vincent Euvrard komt met woorden die fans graag zullen horen

16:00
Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum"

Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum"

15:00
16
Xavi doet enorm straffe onthulling: Messi had al ja gezegd tegen terugkeer naar FC Barcelona

Xavi doet enorm straffe onthulling: Messi had al ja gezegd tegen terugkeer naar FC Barcelona

15:31
KV Kortrijk geeft toe: "Houdini zou trots zijn geweest"

KV Kortrijk geeft toe: "Houdini zou trots zijn geweest"

15:15
1
Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste"

Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste"

14:20
9
Hoe verlies je met een xG van 2,5 een match zonder een goal te scoren? OH Leuven kan dat

Hoe verlies je met een xG van 2,5 een match zonder een goal te scoren? OH Leuven kan dat

14:15
4
Standard droomt verder en wil iedereen verrassen Interview

Standard droomt verder en wil iedereen verrassen

14:00
Krijgen we nog een gigantische verrassing in de Champions' Play-offs? "Het zou zomaar kunnen"

Krijgen we nog een gigantische verrassing in de Champions' Play-offs? "Het zou zomaar kunnen"

13:30
2
Zulte Waregem stelt meteen (voorlopige) opvolger voor Sven Vandenbroeck aan

Zulte Waregem stelt meteen (voorlopige) opvolger voor Sven Vandenbroeck aan

12:40
1
🎥 "Tegen Anderlecht en Club opnieuw proeven van play-off 1 ... als we erin raken" Reactie

🎥 "Tegen Anderlecht en Club opnieuw proeven van play-off 1 ... als we erin raken"

12:10
4
Lommelse doelpuntenmaker ziet ploegmaat waar eersteklassers moeten naar komen kijken

Lommelse doelpuntenmaker ziet ploegmaat waar eersteklassers moeten naar komen kijken

13:15
Jérémy Taravel pakt spelersgroep goed aan, maar mag zich met het oog op bekerfinale niet laten verleiden Analyse

Jérémy Taravel pakt spelersgroep goed aan, maar mag zich met het oog op bekerfinale niet laten verleiden

12:20
🎥 Domenico Tedesco en Thorsten Fink zorgen voor spektakel in zeer Belgisch getinte wedstrijd

🎥 Domenico Tedesco en Thorsten Fink zorgen voor spektakel in zeer Belgisch getinte wedstrijd

13:00
En de rest zal geschiedenis worden... Het moment dat Eden Hazard kennis maakte met... Nathan De Cat

En de rest zal geschiedenis worden... Het moment dat Eden Hazard kennis maakte met... Nathan De Cat

11:40
2
"Onze kansen om in de top 6 te eindigen? Als we 6 op 6 pakken, dan hebben we 10 kansen op 10!" Interview

"Onze kansen om in de top 6 te eindigen? Als we 6 op 6 pakken, dan hebben we 10 kansen op 10!"

11:20
1
Bondscoach Rudi Garcia kan niet meer om hem heen: "Aan perfectie grenzend!" en "De Minister van Defensie"

Bondscoach Rudi Garcia kan niet meer om hem heen: "Aan perfectie grenzend!" en "De Minister van Defensie"

12:00
2
Sven Vandenbroeck reageert op ontslag bij Zulte Waregem

Sven Vandenbroeck reageert op ontslag bij Zulte Waregem

10:45
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Na tien jaar weer topschutter bij Club Brugge? Stankovic onthult geheim van Tresoldi TatstOn TatstOn over De eerste taak van de toekomstige TD is meteen héél duidelijk: Anderlecht hoopt deze speler (voor minder dan twee miljoen euro) definitief binnen te halen Bickyburger Bickyburger over Lardot geeft toe, maar komt met heel vreemde uitleg: Burgess ontsnapte weer aan rood Artevelde Artevelde over Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum" Nelvafrel Nelvafrel over BREAKING: RSC Anderlecht heeft een beslissing genomen over Jérémy Taravel azizi azizi over 🎥 Was dit wel een strafschop voor KAA Gent? Vanderbiest en De Mil reageren RememberLierse RememberLierse over Serge Gumienny vol ongeloof na aanslag Burgess: "Ik weet niet wat je nog meer moet doen om rood te krijgen" Michy DC Michy DC over 🎥 "Tegen Anderlecht en Club opnieuw proeven van play-off 1 ... als we erin raken" fanskb fanskb over Geschiedenis in de maak! SK Beveren gaat voor huzarenstukje dat nog niemand eerder deed Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Club Brugge - Anderlecht: 2-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved