Wat was er aan de hand in Dender? Jonathan Lardot legt uit waarom we zes minuten moesten wachten op VAR-beslissing

FCV Dender EH en Sporting Charleroi deelden afgelopen weekend de punten. Al was er oponthoud bij één van de doelpunten van de thuisploeg. En toch ook eventjes paniek. Wat was er aan de hand?

De fans in het Van Roy Stadion én de fans thuis voor de buis moesten maar liefst zes minuten wachten vooraleer de VAR het doelpunt van David Hrncar kon goedkeuren. Een eeuwigheid anno 2026.

Het deed even denken aan de lange wachttijden ten tijde van de invoering van de VAR. Destijds bestond semi-automatische buitenspeltechnologie niet én was het gissen of een bal al dan niet over de doellijn was gegaan.

Problemen met buitenspeltechnologie

"Het heeft inderdaad erg lang geduurd", beaamt Jonathan Lardot in Under Review. "Er waren meerdere zaken te controleren in die fase, onder meer twee buitenspelfases. En net die technologie kampte op dat moment met een defect."

"Bij het bepalen van het contactmoment tussen voet en bal was er een probleem", legt de scheidsrechtersbaas uit. "Het systeem gaf een contactpunt aan waarbij er een halve meter afstand zat tussen voet en bal. Het was onmogelijk om het beeld te bevriezen."

Het verklaart waarom de check meer tijd in beslag nam



De scheidsrechters moesten het dus op de ouderwetse manier oplossen: "We moesten het systeem resetten en dat contactmoment handmatig bepalen. Dat kan perfect met het systeem, maar het verklaart waarom de check meer tijd in beslag nam."