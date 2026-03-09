Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste"

Club Brugge moest zondag diep gaan om een punt te redden tegen Anderlecht. Nicolo Tresoldi was opnieuw de redder met twee doelpunten. Analisten zijn onder de indruk van de vorm van de jonge Duitser.

Club Brugge speelde zondagnamiddag met 2-2 gelijk tegen Anderlecht. Ondanks dominantie in balbezit en kansen werd het bijzonder moeilijk voor de Bruggelingen. Pas vijf minuten voor het einde kon er een punt gered worden.

Daarvoor moest blauw-zwart rekenen op Nicolo Tresoldi. Hij scoorde eerder al de eerste gelijkmaker en kon zijn club op die manier voor een tweede keer weer recht trekken. En hoe.

Analisten loven Tresoldi

Met een geweldige spitsengoal maakte hij veel indruk. "In de zestien is hij de beste", zegt Franky Van der Elst bij Sporza. "Op dit moment? Akkoord. Al denk ik dat er in het meevoetballen ook andere jongens zijn", gaat Sonck verder.

De 21-jarige Duitser zit in een geweldige vorm en scoorde vijf doelpunten in de laatste vijf wedstrijden. Nog een opvallend detail: hij scoorde enkel op Jan Breydel. Zijn enige doelpunt op verplaatsing was tegen Cercle Brugge, in hetzelfde stadion dus.

"In de play-offs zullen ze toch verwachten van Tresoldi dat hij buitenshuis ook scoort", zegt Van der Elst. "Al zal dat ook te maken hebben met de mindere dominantie van Club dan."