Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste"

Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge moest zondag diep gaan om een punt te redden tegen Anderlecht. Nicolo Tresoldi was opnieuw de redder met twee doelpunten. Analisten zijn onder de indruk van de vorm van de jonge Duitser.

Club Brugge speelde zondagnamiddag met 2-2 gelijk tegen Anderlecht. Ondanks dominantie in balbezit en kansen werd het bijzonder moeilijk voor de Bruggelingen. Pas vijf minuten voor het einde kon er een punt gered worden.

Daarvoor moest blauw-zwart rekenen op Nicolo Tresoldi. Hij scoorde eerder al de eerste gelijkmaker en kon zijn club op die manier voor een tweede keer weer recht trekken. En hoe.

Analisten loven Tresoldi

Met een geweldige spitsengoal maakte hij veel indruk. "In de zestien is hij de beste", zegt Franky Van der Elst bij Sporza. "Op dit moment? Akkoord. Al denk ik dat er in het meevoetballen ook andere jongens zijn", gaat Sonck verder.

De 21-jarige Duitser zit in een geweldige vorm en scoorde vijf doelpunten in de laatste vijf wedstrijden. Nog een opvallend detail: hij scoorde enkel op Jan Breydel. Zijn enige doelpunt op verplaatsing was tegen Cercle Brugge, in hetzelfde stadion dus.

Lees ook... Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum"
"In de play-offs zullen ze toch verwachten van Tresoldi dat hij buitenshuis ook scoort", zegt Van der Elst. "Al zal dat ook te maken hebben met de mindere dominantie van Club dan."

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Nicolò Tresoldi

Meer nieuws

Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum"

Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum"

15:00
Ivan Leko werd ineens héél enthousiast over speler: "Grote inzet, groot succes... Kleine inzet, klein succes" Reactie

Ivan Leko werd ineens héél enthousiast over speler: "Grote inzet, groot succes... Kleine inzet, klein succes"

09:30
Jérémy Taravel pakt spelersgroep goed aan, maar mag zich met het oog op bekerfinale niet laten verleiden Analyse

Jérémy Taravel pakt spelersgroep goed aan, maar mag zich met het oog op bekerfinale niet laten verleiden

12:20
Besnik Hasi had hem helemaal afgeschreven: Taravel gaat ermee naar de oorlog Analyse

Besnik Hasi had hem helemaal afgeschreven: Taravel gaat ermee naar de oorlog

10:30
2
KV Kortrijk geeft toe: "Houdini zou trots zijn geweest"

KV Kortrijk geeft toe: "Houdini zou trots zijn geweest"

15:15
Tresoldi onthult opmerkelijk verhaal over tweede goal en verklaart waarom hij enkel in Jan Breydel scoort Reactie

Tresoldi onthult opmerkelijk verhaal over tweede goal en verklaart waarom hij enkel in Jan Breydel scoort

17:45
Anderlecht laat zege liggen in Brugge, maar... wat Jérémy Taravel doet met deze kern is ronduit indrukwekkend

Anderlecht laat zege liggen in Brugge, maar... wat Jérémy Taravel doet met deze kern is ronduit indrukwekkend

08:20
9
En de rest zal geschiedenis worden... Het moment dat Eden Hazard kennis maakte met... Nathan De Cat

En de rest zal geschiedenis worden... Het moment dat Eden Hazard kennis maakte met... Nathan De Cat

11:40
2
Nathan De Cat enkel nog spek voor de bek van absolute top... als Anderlecht een goeie sportief directeur vindt

Nathan De Cat enkel nog spek voor de bek van absolute top... als Anderlecht een goeie sportief directeur vindt

07:20
5
Moet opgelost zijn in de play-offs: Ivan Leko beseft dat Club Brugge een probleem heeft Reactie

Moet opgelost zijn in de play-offs: Ivan Leko beseft dat Club Brugge een probleem heeft

06:45
6
Colin Coosemans moet woorden wikken en wegen over verschil tussen Taravel en Hasi Reactie

Colin Coosemans moet woorden wikken en wegen over verschil tussen Taravel en Hasi

06:00
Hoe verlies je met een xG van 2,5 een match zonder een goal te scoren? OH Leuven kan dat

Hoe verlies je met een xG van 2,5 een match zonder een goal te scoren? OH Leuven kan dat

14:15
2
Standard droomt verder en wil iedereen verrassen Interview

Standard droomt verder en wil iedereen verrassen

14:00
Krijgen we nog een gigantische verrassing in de Champions' Play-offs? "Het zou zomaar kunnen"

Krijgen we nog een gigantische verrassing in de Champions' Play-offs? "Het zou zomaar kunnen"

13:30
2
Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie"

Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie"

22:30
16
Zulte Waregem stelt meteen (voorlopige) opvolger voor Sven Vandenbroeck aan

Zulte Waregem stelt meteen (voorlopige) opvolger voor Sven Vandenbroeck aan

12:40
1
🎥 "Tegen Anderlecht en Club opnieuw proeven van play-off 1 ... als we erin raken" Reactie

🎥 "Tegen Anderlecht en Club opnieuw proeven van play-off 1 ... als we erin raken"

12:10
1
Lommelse doelpuntenmaker ziet ploegmaat waar eersteklassers moeten naar komen kijken

Lommelse doelpuntenmaker ziet ploegmaat waar eersteklassers moeten naar komen kijken

13:15
Hans Vanaken zag Anderlecht voor duidelijke aanpak kiezen: "Dan is het lastig"

Hans Vanaken zag Anderlecht voor duidelijke aanpak kiezen: "Dan is het lastig"

22:00
🎥 Domenico Tedesco en Thorsten Fink zorgen voor spektakel in zeer Belgisch getinte wedstrijd

🎥 Domenico Tedesco en Thorsten Fink zorgen voor spektakel in zeer Belgisch getinte wedstrijd

13:00
"Onze kansen om in de top 6 te eindigen? Als we 6 op 6 pakken, dan hebben we 10 kansen op 10!" Interview

"Onze kansen om in de top 6 te eindigen? Als we 6 op 6 pakken, dan hebben we 10 kansen op 10!"

11:20
Bondscoach Rudi Garcia kan niet meer om hem heen: "Aan perfectie grenzend!" en "De Minister van Defensie"

Bondscoach Rudi Garcia kan niet meer om hem heen: "Aan perfectie grenzend!" en "De Minister van Defensie"

12:00
2
Coosemans onder de indruk van Club Brugge-speler: "Echt een topper"

Coosemans onder de indruk van Club Brugge-speler: "Echt een topper"

20:30
Sven Vandenbroeck reageert op ontslag bij Zulte Waregem

Sven Vandenbroeck reageert op ontslag bij Zulte Waregem

10:45
3
Degradatiezorgen nemen toe bij Cercle Brugge, Pieter Gerkens ziet waar het - weeral - misliep tegen STVV

Degradatiezorgen nemen toe bij Cercle Brugge, Pieter Gerkens ziet waar het - weeral - misliep tegen STVV

10:15
1
José Mourinho volledig door het lint: "Hij noemde me 30 keer verrader"

José Mourinho volledig door het lint: "Hij noemde me 30 keer verrader"

11:00
1
Sven Vandenbroeck is ontslagen bij Zulte Waregem na vierde verlies op rij

Sven Vandenbroeck is ontslagen bij Zulte Waregem na vierde verlies op rij

09:55
28
Nathan De Cat, vier assists en twee goals in 5 matchen: "We tonen dat we een goeie ploeg hebben" Reactie

Nathan De Cat, vier assists en twee goals in 5 matchen: "We tonen dat we een goeie ploeg hebben"

18:15
5
Geschiedenis in de maak! SK Beveren gaat voor huzarenstukje dat nog niemand eerder deed

Geschiedenis in de maak! SK Beveren gaat voor huzarenstukje dat nog niemand eerder deed

09:15
🎥 Nooit eerder gezien! 23 (!) rode en 32 (!) gele kaarten in finale in Brazilië: massale vechtpartij

🎥 Nooit eerder gezien! 23 (!) rode en 32 (!) gele kaarten in finale in Brazilië: massale vechtpartij

09:00
2
Marc Degryse haalt nog eens uit naar hervorming competitie: "Deze spanning wordt nooit meer geëvenaard"

Marc Degryse haalt nog eens uit naar hervorming competitie: "Deze spanning wordt nooit meer geëvenaard"

08:00
5
Had de 2-2 van Club Brugge afgekeurd moeten worden? "VAR kijkt niet eens"

Had de 2-2 van Club Brugge afgekeurd moeten worden? "VAR kijkt niet eens"

17:15
5
🎥 Anderlecht-middenvelder Nathan De Cat doet monden openvallen na glansprestatie

🎥 Anderlecht-middenvelder Nathan De Cat doet monden openvallen na glansprestatie

17:30
2
🎥 Crazy! Gemaskerde fan trekt stekker uit VAR-scherm om penalty te voorkomen

🎥 Crazy! Gemaskerde fan trekt stekker uit VAR-scherm om penalty te voorkomen

08:40
1
Loopt de vierde (?) hond met het laatste bot weg? Genk, Gent en KV Mechelen moeten oppassen

Loopt de vierde (?) hond met het laatste bot weg? Genk, Gent en KV Mechelen moeten oppassen

07:40
3
🎥 Niet tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht: Ivan Leko kritisch voor Club Brugge Reactie

🎥 Niet tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht: Ivan Leko kritisch voor Club Brugge

16:35
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

franchi franchi over Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste" franchi franchi over Extra miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Newcastle United en Aston Villa willen meer dan 50 miljoen geven' Purple Love Purple Love over Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie" Stigo12 Stigo12 over Bondscoach Rudi Garcia kan niet meer om hem heen: "Aan perfectie grenzend!" en "De Minister van Defensie" franchi franchi over 🎥 Hallucinante beelden uit Schotland: Old Firm loopt compléét uit de hand franchi franchi over Nathan De Cat enkel nog spek voor de bek van absolute top... als Anderlecht een goeie sportief directeur vindt franchi franchi over 🎥 Nooit eerder gezien! 23 (!) rode en 32 (!) gele kaarten in finale in Brazilië: massale vechtpartij Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Hoe verlies je met een xG van 2,5 een match zonder een goal te scoren? OH Leuven kan dat franchi franchi over Anderlecht laat zege liggen in Brugge, maar... wat Jérémy Taravel doet met deze kern is ronduit indrukwekkend FCB vo altijd FCB vo altijd over Sven Vandenbroeck is ontslagen bij Zulte Waregem na vierde verlies op rij Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved