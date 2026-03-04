Extra miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Newcastle United en Aston Villa willen meer dan 50 miljoen geven'

Club Brugge heeft de voorbije transfermercato's heel wat geld in de kassa weten te krijgen. En ook komende zomer lijkt er een lawine aan interessante aanbiedingen te komen voor heel wat sterkhouders. Maar er kan nog meer geld binnenlopen.

Joel Ordonez, Christos Tzolis, Raphael Onyedika. Drie spelers die als we de geruchten mogen geloven komende zomer meer dan honderd(!) miljoen euro gaan opleveren voor Club Brugge als ze alle drie verkocht raken.

De hele wereldtop wil ze namelijk. En ook in onder meer Kyriani Sabbe en Carlos Forbs is er interesse, terwijl Aleksandar Stankovic voor 23 miljoen euro terug naar Internazionale zou kunnen of misschien wel moeten.

EXCL: Newcastle have placed Chemsdine Talbi at the top of their summer shortlist, if Anthony Gordon seals a £80m move to Man Utd.



Aston Villa and Brighton also monitoring, but a Magpies move would ignite major Tyne-Wear controversy.👀🔥@Ekremkonur https://t.co/u97qOjoi92 — Sportsboom (@Sportsboomcom) March 4, 2026

Op die manier zou er héél veel geld kunnen binnenstromen op Jan Breydel. En dan zijn er nog de extra miljoentjes die hier en daar uit de kast kunnen vallen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Chemsdine Talbi, een ex-speler.

Extra miljoenen op komst voor Club Brugge in de zaak Chemsdine Talbi?

De 20-jarige speler werd vorige zomer verkocht door Club Brugge aan Sunderland voor niet minder dan twintig miljoen euro. En ondertussen zijn er absolute topclubs die in de rij staan voor hem, met name Aston Villa en Newcastle United.





Daarbij circuleren nu al bedragen tot 55 miljoen euro. Het exacte doorverkooppercentage in de deal van Club Brugge en Sunderland is niet geweten, maar op een meerwaarde van 30 tot 35 miljoen euro mag er verwacht worden dat het over ettelijke miljoenen zal gaan.