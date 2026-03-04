🎥 Zien om te geloven: ongeziene blunder van scheidsrechter in Nederland, maar hij blijft zeker

Foto: © photonews

De Belgische arbitrage heeft er dit seizoen al flink van langs gekregen. Maar het kan altijd nog erger. Kijk maar eens wat er in de Keukenkampioen Divisie is gebeurd, de Nederlandse tweede klasse is dat.

In ons land is er inderdaad veel te doen over de arbitrage de laatste maanden of jaren, maar het kan ook in andere landen gruwelijk verkeerd lopen. Geen enkele competitie is daarbij veilig, ook niet de beste competities.

Afgelopen weekend ging het in de wedstrijd tussen Almere City en Jong FC Utrecht compleet verkeerd. Een controversiële strafschop lag aan de basis van heel wat commotie dat ook tot ver na de wedstrijd bleef nazinderen.

Scheidsrechter Clay Ruperti is de gebeten hond voor Almere City

Scheidsrechter Clay Ruperti was daarbij de gebeten hond annex hoofdrolspeler. Hij gaf een strafschop aan Jong Utrecht na handspel van James Lawrence. Die had de bal inderdaad met de bal beroerd, maar binnen het mom van een intrap.

@bardie.ehv De verwijderde beelden van ESPN. Belachelijke beslissing. #fyp #foryoupage #schande ♬ origineel geluid - Bart

Volgens de scheidsrechter was de bal echter niet buiten geweest, waardoor het handspel was in plaats van een doeltrap. Een zeer dubieuze beslissing van Ruperti, die toch ook heel wat stof deed opwaaien in Nederland zelf.


Ondertussen gaan de beelden van de ref zelf de wereld rond. Die was wel heel stellig dat de bal niet buiten was geweest, terwijl er beelden zijn dat de bal ongeveer een meter buiten is. Op z'n minst een bizarre blunder te noemen.

Volg Utrecht - Almere City live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (27/02).

Eerste Divisie
Eerste Divisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Almere City
Utrecht

Eerste Divisie

 Speeldag 26
Emmen Emmen 06/02 Utrecht Utrecht
Helmond Sport Helmond Sport 06/02 Den Bosch Den Bosch
FC Oss FC Oss 06/02 Vitesse Vitesse
MVV MVV 06/02 Jong PSV Jong PSV
Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 06/02 ADO Den Haag ADO Den Haag
De Graafschap De Graafschap 06/02 Jong Ajax Jong Ajax
FC Oss FC Oss 1-2 Vitesse Vitesse
MVV MVV 2-1 Jong PSV Jong PSV
De Graafschap De Graafschap 4-0 Jong Ajax Jong Ajax
Helmond Sport Helmond Sport 2-0 Den Bosch Den Bosch
Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 0-3 ADO Den Haag ADO Den Haag
VVV-Venlo VVV-Venlo 07/02 Eindhoven Eindhoven
VVV-Venlo VVV-Venlo 1-0 Eindhoven Eindhoven
Cambuur Cambuur 08/02 Almere City Almere City
Willem II Willem II 08/02 RKC RKC
Willem II Willem II 2-1 RKC RKC
Jong AZ Jong AZ 09/02 Dordrecht Dordrecht
Jong AZ Jong AZ 1-2 Dordrecht Dordrecht
Emmen Emmen 1-0 Utrecht Utrecht
Cambuur Cambuur 3-2 Almere City Almere City

