🎥 Zien om te geloven: ongeziene blunder van scheidsrechter in Nederland, maar hij blijft zeker

De Belgische arbitrage heeft er dit seizoen al flink van langs gekregen. Maar het kan altijd nog erger. Kijk maar eens wat er in de Keukenkampioen Divisie is gebeurd, de Nederlandse tweede klasse is dat.

In ons land is er inderdaad veel te doen over de arbitrage de laatste maanden of jaren, maar het kan ook in andere landen gruwelijk verkeerd lopen. Geen enkele competitie is daarbij veilig, ook niet de beste competities.

Afgelopen weekend ging het in de wedstrijd tussen Almere City en Jong FC Utrecht compleet verkeerd. Een controversiële strafschop lag aan de basis van heel wat commotie dat ook tot ver na de wedstrijd bleef nazinderen.

Scheidsrechter Clay Ruperti is de gebeten hond voor Almere City

Scheidsrechter Clay Ruperti was daarbij de gebeten hond annex hoofdrolspeler. Hij gaf een strafschop aan Jong Utrecht na handspel van James Lawrence. Die had de bal inderdaad met de bal beroerd, maar binnen het mom van een intrap.

Volgens de scheidsrechter was de bal echter niet buiten geweest, waardoor het handspel was in plaats van een doeltrap. Een zeer dubieuze beslissing van Ruperti, die toch ook heel wat stof deed opwaaien in Nederland zelf.



Ondertussen gaan de beelden van de ref zelf de wereld rond. Die was wel heel stellig dat de bal niet buiten was geweest, terwijl er beelden zijn dat de bal ongeveer een meter buiten is. Op z'n minst een bizarre blunder te noemen.