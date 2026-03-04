"De nieuwe Thibaut Courtois": België heeft binnenkort drie doelmannen bij de beste clubs ter wereld

Foto: © photonews

Gekocht door Chelsea in de zomer van 2024, zou Mike Penders volgend seizoen zijn kans kunnen krijgen bij de Blues. Als hij die grijpt, zullen de Rode Duivels dan twee jonge doelmannen hebben die bij de beste Engelse clubs onder de lat staan. De toekomst na Courtois is verzekerd.

Ligt de toekomst van Mike Penders nu al vast? De 20-jarige doelman werd opgeleid bij Racing Genk, dat zijn reputatie als echte keeperfabriek nog maar eens bevestigt. Chelsea haalde Penders in de zomer van 2024 al binnen voor 20 miljoen euro.

Een win-winsituatie voor alle partijen: de Londenaren strikten een talent dat als een waardige opvolger van Thibaut Courtois wordt gezien (daar komen we zo op terug), de speler tekende al bij een Europese topclub en Genk kon hem nog één extra seizoen houden, omdat Chelsea hem meteen verhuurde.

Mike Penders volgend seizoen al eerste keeper bij Chelsea?

Afgelopen zomer werd Mike Penders, niet echt verrassend, uitgeleend aan het "kleine broertje" van Chelsea: Strasbourg. Beide clubs hebben namelijk dezelfde eigenaar: het investeringsconsortium BlueCo, onder leiding van Todd Boehly. In de Elzas kwam hij onder meer terecht bij Liam Rosenior, de nieuwe coach van de Blues.

Een trainer die hij duidelijk wist te overtuigen: Penders kreeg bij Strasbourg meteen een basisplaats en maakt indruk. Zozeer zelfs dat men in Engeland nu al denkt dat hij volgend seizoen een vaste waarde in de kern van Chelsea zal zijn, en waarom niet als nummer één?

In Engeland zien ze hem al als de nieuwe Thibaut Courtois

Omdat Rosenior erg gecharmeerd is, zou Penders volgend seizoen dus wel eens onder de lat bij de Blues kunnen staan, ondanks geruchten die Chelsea linken aan ex-Anderlecht-doelman Bart Verbruggen en aan Robin Roefs. In Engeland omschrijft TalkSport hem zelfs al als de "nieuwe Thibaut Courtois", omwille van zijn lengte (2,00 m, net als Courtois) en zijn favoriete voet: links. Net zoals de twee meest recente legendes van Chelsea in doel: Courtois en Petr Cech.

Lees ook... Théo Leoni en Karel Geraerts botsen op uitstekende ... Mike Penders

Mike Penders doet dus meer dan ooit mee voor de plek als eerste keeper bij Chelsea volgend seizoen. Dat zou kunnen betekenen dat België straks twee keepers bij de grootste Engelse clubs heeft, met ook Senne Lammens bij Manchester United, die eveneens een sterke indruk nalaat.

Meer dan ooit lijkt de opvolging van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels dus verzekerd. Zeker omdat beide jonge doelmannen in de toekomst nog kunnen profiteren van vertrekken van anderen om door te schuiven naar de absolute wereldtop, zoals Real Madrid, FC Barcelona of Bayern München.

