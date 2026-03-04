Geweldig nieuws voor Standard uit de ziekenboeg

Matthieu Epolo is terug op training en zal binnenkort opnieuw zijn plaats onder de lat bij Standard innemen. Goed nieuws voor Vincent Euvrard, want Lucas Pirard stelde tijdens zijn afwezigheid niet altijd gerust.

Bij Standard worden sinds het begin van het seizoen alle linies getroffen door blessures. Eerst kreeg vooral de verdediging het zwaar te verduren, daarna het middenveld, en uiteindelijk verloor coach Vincent Euvrard ook zijn eerste doelman Matthieu Epolo.

De 21-jarige keeper liep begin februari een verzwikking aan de linker­enkel op tijdens de laatste training voor de Clasico tegen Sporting Anderlecht. Zijn afwezigheid werd toen op ongeveer zes weken geschat.

Een zware klap voor Euvrard, die moest terugvallen op zijn tweede doelman Lucas Pirard. Die had eerder al gespeeld toen Epolo op de Africa Cup was en zo zijn droom kon waarmaken om officieel voor het eerste elftal van Standard te spelen.

Lucas Pirard kon niet echt overtuigen

Na een eerste korte passage van twee wedstrijden, waarin hij redelijk geruststellend presteerde ondanks al zichtbare problemen met zijn spel met de voeten, stond de 30-jarige doelman ook in de vijf daaropvolgende speeldagen onder de lat. Daarin kende hij wisselvallige prestaties.

Na een clean sheet tegen Anderlecht ging hij bij Club Brugge minstens één keer in de fout op het tweede doelpunt. De twee andere goals vielen van dichtbij in het vijfmetergebied, waar hij normaal de baas hoort te zijn, al waren het geen makkelijke ballen. Tegen Union werd hij geklopt door een schot van Guilherme Smith dat houdbaar leek, vervolgens hield hij zijn netten schoon tegen Genk, maar tegen RAAL ging hij opnieuw in de fout.

Wanneer keert Matthieu Epolo terug?

Hoewel Matthieu Epolo soms nog wordt geplaagd door jeugdige foutjes die intussen grotendeels uit zijn spel verdwenen zijn, heeft Lucas Pirard niet getoond dat hij op lange termijn een echte concurrent kan worden.

Begin deze week kreeg Vincent Euvrard wel goed nieuws: Epolo is opnieuw op training verschenen. De club deelde zelfs een video waarop te zien is hoe de Congolese doelman traint. Dat doet hij samen met zijn broer Malcolm, die deel uitmaakt van de U18-ploeg.

Voor de verplaatsing naar Zulte Waregem blijft Epolo nog onzeker, maar voor het duel op het veld van Antwerp zou hij er normaal weer bij moeten zijn, en dat kan Standard goed gebruiken.

